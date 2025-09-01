Задержали подозреваемого в убийстве Парубия: детали от Зеленского

Глава украинского государства Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата "Европейской Солидарности", бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Убийство Андрея Парубия. Фото: из открытых источников

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.

Украинский лидер отметил, что он поручил представить обществу имеющуюся информацию, поблагодарив правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены, подчеркнул президент.

Позже Владимир Зеленский сообщил, что провел беседу с генпрокурором Русланом Кравченко.

"Он (Руслан Кравченко – ред.) доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", – сообщил Зеленский.

во Львове днем 30 августа был убит народный депутат от Европейской солидарности и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По данным полиции, сегодня около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Реагируя на произошедшее, президент Владимир Зеленский заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.




