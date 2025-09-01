Задержали подозреваемого в убийстве Парубия: детали от Зеленского

Рубрики
Глава украинского государства Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата "Европейской Солидарности", бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
По словам Владимира Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.
Украинский лидер отметил, что он поручил представить обществу имеющуюся информацию, поблагодарив правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены, подчеркнул президент.
Позже Владимир Зеленский сообщил, что провел беседу с генпрокурором Русланом Кравченко.
Читайте также на портале "Комментарии" — во Львове днем 30 августа был убит народный депутат от Европейской солидарности и бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По данным полиции, сегодня около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Реагируя на произошедшее, президент Владимир Зеленский заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы. Какие могут быть причины убийства Андрея Парубия? Может ли это быть системная работа злоумышленников, учитывая, что в том же Львове не так давно была убита Ирина Фарион? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.