Задержали агента Кремля с особыми заданиями от ГРУ: подробности

В Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.

СБУ остановила теракты в Чернигове и задержала российского шпиона

Его сотрудничество с российскими спецслужбами началось после того, как кураторы заметили его пророссийские комментарии в "Телеграмме". На первую задачу он получил инструкцию поджечь военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове, чтобы проверить его способность к диверсиям. Успех этих поджогов стал сигналом для российских кураторов: теперь они хотели больше корректировки ударов по инфраструктуре.

Чтобы эффективно выполнить новое задание, агент арендовал квартиры с панорамными видами оборонных объектов Черниговщины. Особый интерес вызвали ремонтные базы ВСУ и госпитали, где лечились украинские военные. По информации СБУ, российские кураторы рассматривали эти локации как стратегические цели для нанесения максимального ущерба.

Однако мужчина стремился к еще большему — он сообщил своим кураторам о готовности осуществлять физические атаки на украинских военных, в том числе с помощью самодельных взрывчаток и дронов-камикадзе. Его планы не успели превратиться в реальность – СБУ вовремя задержала агента.

Во время обысков у него изъяли технику, по которой он держал связь с ГРУ, а также материалы, свидетельствующие о его намерениях. Теперь агенту предъявлены обвинения по статьям о государственной измене и распространение информации о военных объектах. За эти преступления ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.