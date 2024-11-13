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Задержали агента Кремля с особыми заданиями от ГРУ: подробности

СБУ разоблачила агента ГРУ, нацелившегося на украинских военных в Чернигове

сегодня, 11:44
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Черновалова Кристина

В Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.

Задержали агента Кремля с особыми заданиями от ГРУ: подробности

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Его сотрудничество с российскими спецслужбами началось после того, как кураторы заметили его пророссийские комментарии в "Телеграмме". На первую задачу он получил инструкцию поджечь военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове, чтобы проверить его способность к диверсиям. Успех этих поджогов стал сигналом для российских кураторов: теперь они хотели больше корректировки ударов по инфраструктуре.

Задержали агента Кремля с особыми заданиями от ГРУ: подробности - фото 2

Чтобы эффективно выполнить новое задание, агент арендовал квартиры с панорамными видами оборонных объектов Черниговщины. Особый интерес вызвали ремонтные базы ВСУ и госпитали, где лечились украинские военные. По информации СБУ, российские кураторы рассматривали эти локации как стратегические цели для нанесения максимального ущерба.

Однако мужчина стремился к еще большему — он сообщил своим кураторам о готовности осуществлять физические атаки на украинских военных, в том числе с помощью самодельных взрывчаток и дронов-камикадзе. Его планы не успели превратиться в реальность – СБУ вовремя задержала агента.

Задержали агента Кремля с особыми заданиями от ГРУ: подробности - фото 3

Во время обысков у него изъяли технику, по которой он держал связь с ГРУ, а также материалы, свидетельствующие о его намерениях. Теперь агенту предъявлены обвинения по статьям о государственной измене и распространение информации о военных объектах. За эти преступления ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



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