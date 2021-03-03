Зачем Украине судебная реформа - ответ нардепа

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Елизавета Черных
В Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный проблемам развития правосудия. Уровень представительства высокий — в форуме принимают участие президент, народные депутаты, министры и представители профильных организаций. Все это происходит на фоне пленарных заседаний Верховной Рады, которая должна на этой неделе рассмотреть законопроекты, поданные президентом в рамках судебной реформы. Об этом порталу "Комментарии" рассказал Сергей Магера, народный депутат Украины IX созыва.
Зачем Украине судебная реформа - фото из открытых источников
По его словам, судебная реформа — вечный вопрос повестки дня Украины. Инициативы по реформированию судебной ветки власти вызывают вопросы со стороны Венецианской комиссии, профильных организаций и экспертов. Судебной реформы ждут наши международные партнеры в обмен на предоставление кредитов Украине. Недоверие к судам и отсутствие структурных изменений негативно влияет на инвестиционный климат страны.
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