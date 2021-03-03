Зачем Украине судебная реформа - ответ нардепа

В Киеве проходит форум "Украина 30", посвященный проблемам развития правосудия. Уровень представительства высокий — в форуме принимают участие президент, народные депутаты, министры и представители профильных организаций. Все это происходит на фоне пленарных заседаний Верховной Рады, которая должна на этой неделе рассмотреть законопроекты, поданные президентом в рамках судебной реформы. Об этом порталу "Комментарии" рассказал Сергей Магера, народный депутат Украины IX созыва.

Зачем Украине судебная реформа - фото из открытых источников

"Она (судебная реформа — ред.) остается наиболее востребованной в украинском обществе. Доверие к судебной системе Украины составляет всего 12%. Причины недоверия кроются во многих факторах. Мы до сих пор не видим решений суда по резонансным делам, например, по делам Шеремета, Бузины и других. В последнее время судебная ветка власти окружена скандалами, которые становятся предметом обсуждения и за пределами нашей страны. У нас до сих пор длится конституционный кризис, решения которому в законодательной плоскости пока нет. Граждане ждут рассмотрения своих дел в судах месяцами", — заявил Магера.

По его словам, судебная реформа — вечный вопрос повестки дня Украины. Инициативы по реформированию судебной ветки власти вызывают вопросы со стороны Венецианской комиссии, профильных организаций и экспертов. Судебной реформы ждут наши международные партнеры в обмен на предоставление кредитов Украине. Недоверие к судам и отсутствие структурных изменений негативно влияет на инвестиционный климат страны.

"Справедливые суды — шаг к безопасной и комфортной жизни наших граждан. Каждый из них имеет право на справедливое судебное решение и каждый должен быть уверен, что любой спор будет решен в суде исключительно в рамках закона", — резюмировал нардеп.

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