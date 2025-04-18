Зачем Украина и США подписали меморандум о соглашении о недрах: на что стоит обратить внимание

В сети появился полный текст меморандума из США по соглашению об экономическом партнерстве. В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США. В тексте ничего не сказано о долгах Украины. Также в документе фигурирует дата 26 апреля 2025 как дедлайн, когда от переговорных команд ожидается отчет о прогрессе в переговорах по заключению уже самого соглашения. О чем говорит подписание данного меморандума? Есть ли угроза Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Меморандума по соглашению о недрах с США. Фото: из открытых источников

Договорились договариваться

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко обратил внимание, что в тексте меморандума стоит дата 26 апреля не как дата обязательной подписи и дедлайна, а как дата, когда должен быть отчёт от переговорных команд.

"Отчет может быть в стиле "мы очень продуктивно работали и будем работать в дальнейшем и мы двигаемся к подписанию быстрыми темпами...". Ну и дальше в этом стиле. Мне кажется, что этот документ необходим для того, чтобы сохранить лицо, как американским, так и украинским переговорщикам. Поскольку договориться о подписании и об условиях, которые были бы приемлемы, пока не получается, а что-то показывать в качестве прогресса надо", – прокомментировал Андрей Еременко.

Эксперт добавляет, что этот меморандум вполне подходит для того, чтобы продемонстрировать, что продолжается процесс переговоров и все настроены положительно и якобы все выиграют от этого и вообще мы двигаемся вперед. Но он ни к чему не обязывает, кроме как пытаться дальше договориться, что стороны и так делают с меморандумом или без.

Хорошо, что в документе нет ни слова о долгах Украины

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан как позитив отметил то, что в обсуждаемом меморандуме нет ни слова о долгах Украины за оружие, которое США предоставляли Украине безвозмездно.

"И хорошо, что есть абзац о вкладе Украины в укрепление международной безопасности путем добровольного отказа от "третьего ядерного арсенала по величине в мире". Однако плохо, что есть дедлайн – 26 апреля, пусть и в мягкой форме, для подписания соглашения об украинских ископаемых. И плохо то, что в Вашингтоне на следующей неделе ждут премьера, а не президента, — свидетельство того, что Белый дом не хочет иметь дело напрямую с ним и его эффективными менеджерами", – отметил Вадим Трюхан.

По его словам, на следующей неделе Денису Шмыгалю не позавидуешь, потому что это время может стать для действующего премьера самым сложным во всей его, без сомнения, успешной карьере.

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