Зачем Украина и США подписали меморандум о соглашении о недрах: на что стоит обратить внимание

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Кравцев Сергей
В сети появился полный текст меморандума из США по соглашению об экономическом партнерстве. В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США. В тексте ничего не сказано о долгах Украины. Также в документе фигурирует дата 26 апреля 2025 как дедлайн, когда от переговорных команд ожидается отчет о прогрессе в переговорах по заключению уже самого соглашения. О чем говорит подписание данного меморандума? Есть ли угроза Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Меморандума по соглашению о недрах с США. Фото: из открытых источников
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко обратил внимание, что в тексте меморандума стоит дата 26 апреля не как дата обязательной подписи и дедлайна, а как дата, когда должен быть отчёт от переговорных команд.
Эксперт добавляет, что этот меморандум вполне подходит для того, чтобы продемонстрировать, что продолжается процесс переговоров и все настроены положительно и якобы все выиграют от этого и вообще мы двигаемся вперед. Но он ни к чему не обязывает, кроме как пытаться дальше договориться, что стороны и так делают с меморандумом или без.
Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан как позитив отметил то, что в обсуждаемом меморандуме нет ни слова о долгах Украины за оружие, которое США предоставляли Украине безвозмездно.
По его словам, на следующей неделе Денису Шмыгалю не позавидуешь, потому что это время может стать для действующего премьера самым сложным во всей его, без сомнения, успешной карьере.
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