Зачем на самом деле гонец Путина приезжал в США: есть ли еще шанс на перемирие до 20 апреля

В Украине продолжается война, но это не мешает американцам вести с россиянами закулисные переговоры, итоги которых почка что неизвестны. Так недавно в Вашингтоне побывал главный переговорщик Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Какой стала главная цель поездки Дмитриева в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кремлю не хватает денег на продолжение войны против Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что главной целью визита спецпосланника главы Кремля Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты Америки было возвращение средств в Россию.

Эксперт считает, что спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству хотел добиться снятия санкций и возвращения американского бизнеса в Россию.

Ступак отметил, что Кремлю не хватает финансирования на продолжение войны против Украины. По данным западных экономистов, в Фонде национального благосостояния РФ осталось менее 40 миллиардов долларов, этого должно хватать только до конца этого года.

"Дальше — все, ничего нет. Поэтому я предполагаю, что эта персона должна сделать все, чтобы деньги вернулись. Ведь деньги — это кровь войны. Будут деньги — будут кредиты, будет война. Не будет денег — не будет ничего", – высказался эксперт.

По всем моментам согласия найти не удалось

Политический консультант, политолог Владимир Фесенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что визит спецпосланника российского диктатора Кирилла Дмитриева в США сам по себе показателен.

Эксперт подчеркнул, фактически произошел первый визит российского чиновника, правда он не является крупным официальным государственным чиновником, но все равно спецпосланник Путина. Тем не менее в рамках переговорного процесса впервые высокопоставленный россиянин появился в Вашингтоне.

Фесенко придерживается мнения, что Дмитриев во время визита в Вашингтон договаривался о продолжении переговорного процесса с США. Но, в России пока не ожидают разговора двух лидеров, вероятно, стороны "договорились не о всем". В частности, "американцы могли не согласиться на какие-то предложения россиян".

Политолог допустил, что именно из-за такого "несогласия" госсекретарь США Марко Рубио довольно резко заявил, что сдвиги в мирных переговорах могут быть только через несколько недель и не раньше.

"Уже точно можно сказать, что до 20 апреля полного прекращения огня не будет — это просто нереально. Если возобновятся переговоры, например, на следующей неделе, то теоретически могут договориться, например, о прекращении огня в воздухе. И то, я пока не вижу предпосылок", — высказался эксперт.

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