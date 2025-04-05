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Зачем на самом деле гонец Путина приезжал в США: есть ли еще шанс на перемирие до 20 апреля

Дмитриев во время визита в Вашингтон договаривался о продолжении переговорного процесса с США

сегодня, 09:07
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Кравцев Сергей

В Украине продолжается война, но это не мешает американцам вести с россиянами закулисные переговоры, итоги которых почка что неизвестны. Так недавно в Вашингтоне побывал главный переговорщик Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Какой стала главная цель поездки Дмитриева в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Зачем на самом деле гонец Путина приезжал в США: есть ли еще шанс на перемирие до 20 апреля

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кремлю не хватает денег на продолжение войны против Украины

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что главной целью визита спецпосланника главы Кремля Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты Америки было возвращение средств в Россию.

Эксперт считает, что спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству хотел добиться снятия санкций и возвращения американского бизнеса в Россию.

Ступак отметил, что Кремлю не хватает финансирования на продолжение войны против Украины. По данным западных экономистов, в Фонде национального благосостояния РФ осталось менее 40 миллиардов долларов, этого должно хватать только до конца этого года.

"Дальше — все, ничего нет. Поэтому я предполагаю, что эта персона должна сделать все, чтобы деньги вернулись. Ведь деньги — это кровь войны. Будут деньги — будут кредиты, будет война. Не будет денег — не будет ничего", – высказался эксперт.

По всем моментам согласия найти не удалось

Политический консультант, политолог Владимир Фесенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что визит спецпосланника российского диктатора Кирилла Дмитриева в США сам по себе показателен.

Эксперт подчеркнул, фактически произошел первый визит российского чиновника, правда он не является крупным официальным государственным чиновником, но все равно спецпосланник Путина. Тем не менее в рамках переговорного процесса впервые высокопоставленный россиянин появился в Вашингтоне.

Фесенко придерживается мнения, что Дмитриев во время визита в Вашингтон договаривался о продолжении переговорного процесса с США. Но, в России пока не ожидают разговора двух лидеров, вероятно, стороны "договорились не о всем". В частности, "американцы могли не согласиться на какие-то предложения россиян".

Политолог допустил, что именно из-за такого "несогласия" госсекретарь США Марко Рубио довольно резко заявил, что сдвиги в мирных переговорах могут быть только через несколько недель и не раньше.

"Уже точно можно сказать, что до 20 апреля полного прекращения огня не будет — это просто нереально. Если возобновятся переговоры, например, на следующей неделе, то теоретически могут договориться, например, о прекращении огня в воздухе. И то, я пока не вижу предпосылок", — высказался эксперт.

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