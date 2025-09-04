Зачем Ким Чен Ын возит с собой туалет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Китай пользовался специальным туалетом, установленным в его бронированном поезде. Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на южнокорейские и японские спецслужбы, это сделано для того, чтобы предотвратить попадание любых биологических следов, которые могли бы выдать информацию о состоянии его здоровья.

Ким Чен Ын возит с собой туалет

По данным Reuters, подобные меры являются частью строгой системы защиты от иностранного шпионажа. Так, во время встречи Кима с путиным в Китае сотрудники спецслужб КНДР тщательно протирали мебель, к которой прикасался северокорейский лидер. Хотя между КНДР и Россией демонстрируется "дружба", Пхеньян пытается скрыть от любого, даже от союзников, любую информацию о здоровье руководителя.

Эксперт Stimson Center Майкл Мадден объяснил, что подобные мероприятия — привычная практика еще со времен отца Кима. Для этого используются переносные туалеты и специальные пакеты для отходов, чтобы исключить возможность анализа следов.

Reuters также напоминает: после саммита Ким Чен Инна с Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году его охрана несколько часов содержала гостиничный номер для полной зачистки и даже выносила матрас. Это еще раз подтверждает, что Пхеньян принимает вопросы личной безопасности и секретности лидера максимально серьезно.

