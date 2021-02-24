Заблокированные каналы Медведчука создали новый медиахолдинг

Недавно стало известно, что заблокированные телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новый медиахолдинг под названием "Новости".

Дело Медведчука: заблокированные каналы создали новый медиахолдинг. Фото: proprikol.ru

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram-канале.

В холдинг входит 100 граждан, чтобы обойти санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны.

Уставный капитал медиахолдинга 100 гривен — каждый из соучредителей компании пожертвовал по одной гривне.

Медиахолдинг было зарегистрировано еще 18 февраля.

Среди акционеров, в частности, указаны топ-менеджеры и ведущие люди закрытых каналов — Егор Бенкендорф, Вячеслав Пиховшек, Руслан Коцаба.

Стоит заметить, что Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne среди соучредителей нового медиахолдинга нет.

Напомним, что недавно бывший президент Петр Порошенко приобрел телеканал "Прямой". Накануне покупки к нему обратился бывший народный депутат Владимир Макеенко, который был формальным владельцем канала и предложил вместе защищать его от власти. Итогом стало то, что Порошенко выкупил у Макеенко канал "Прямой". Он отметил, что заплатил большие деньги за покупку канала и подчеркнул, что мог отдать их на благотворительность.

Также ранее сообщалось, что у президента Владимира Зеленского прокомментировали возможное наложение санкций на телеканалы "Наш" и "Прямой". Как рассматривают такую возможность представители власти, читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" сообщал, что из около 100 компаний, находящихся в собственности Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (согласно декларации Медведчука), и разбросанных по всему миру, санкции наложены только на две. Об этом заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов. Детали его мысли читайте в нашем материале.





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