«За три года мы инвестировали в сохранение лесов больше, чем за несколько предыдущих десятилетий» - Юрий Болоховец

Рекордные инвестиции в лесную инфраструктуру, начало системной работы по сохранению самосессионных и бесхозных лесов и подготовка перехода к экологически ответственному лесоводству – таковы итоги природоохранного направления работы ГП "Леса Украины" подвел его руководитель Юрий Болоховец в статье , посвященной завершению его работы в должности руководителя предприятия, пишет "Цензор".

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По словам Болоховца, ГП "Леса Украины" удалось создать все необходимые организационные, технологические и кадровые предпосылки для отказа от сплошных рубок по всей площади карпатского лесного фонда – а это около 1 млн га. Это означает переход к выборочным рубкам, сохранение разновозрастной структуры насаждений и естественное возобновление леса.

" FSC-сертификация подтвердила соответствие наших стандартов международным требованиям: площадь сертифицированных лесов ГП "Леса Украины" – 4,739 млн га, по этому показателю Украина занимает третье место в Европе после Швеции и Турции ", – отметил Болоховец .

Отдельным направлением стала работа с самосессионными и бесхозными лесами, которые десятилетиями оставались без внимания государства. За последние годы в государственный лесной фонд присоединено около 30 тыс. га таких лесов , к которым буквально накануне было присоединено еще 18 тыс. га в Одесской области . Начато возрождение лесов Юга – заложено 6 тыс. га нового леса в регионе, где лесного хозяйства фактически не существовало.

Большим достижением природоохранной работы стали инвестиции в лесную инфраструктуру. За три года в развитие лесной инфраструктуры вложено более 1,3 млрд грн — самый большой показатель за всю историю сектора . Построено 343 км лесных дорог, приобретено 137 единиц спецтехники. С 2023 года в наиболее пожароопасных локациях создано 154 современных рекреационных пункта – это существенное расширение сети из полутора тысяч существующих, суммарно за год их посещают около 3 млн человек.

Мы заложили основу для того, чтобы украинский лес был не только источником ресурсов, но и безопасным, доступным и комфортным пространством для людей. Наш опыт изучают другие европейские страны", — подчеркивает Болоховец.

Юрий Болоховец родился в 1982 году в Черниговской области. В 2005 году окончил Национальный аграрный университет (НУБИП) по специальности " Лисовое хозяйство " и более 20-ти лет возглавляет различные звенья государственного управления сектором . Прошел все ступени карьеры – от инженера лесного хозяйства до начальника областного управления. С февраля 2021 по апрель 2023 занимал должность Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины; с мая 2023 года — Генеральный директор ГП "Леса Украины".