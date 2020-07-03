За три дня выявили почти три тысячи нарушений карантина – совещание у Зеленского

В Украине увеличивается количество проверок соблюдения карантинных мероприятий, потому и число нарушений растет. Об этом передает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

За последние три дня провели почти 12 тысяч проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, всего же с 19 июня 2020 года таких рейдов было более 19 тысяч. Так, лишь за последние три дня составлены протоколы и предписания по фактам 2788 нарушений.

"Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывают, должен нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергает клиентов опасности заражения", – отметил гарант.

Отметим, что коронавирусная эпидемия в Украине пока еще не идет на спад. Поэтому, как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест. Потому как в регионах растет количество больных и заполнение больниц.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему ограничили работу ресторанов и кино.

Ранее "Комментарии" сообщали, что количество состоятельных украинцев за время карантина сократилась почти вдвое. Такой результат показал опрос.

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