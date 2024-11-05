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За проезд на желтый — без прав на год: новый закон может изменить жизнь водителей

Водители, игнорирующие сигналы светофора, могут остаться без прав до года

сегодня, 13:08
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Амбарцумян Анна

Верховная Рада рассматривает законопроект, который может ввести значительные ограничения для водителей-нарушителей. В частности, за систематическое игнорирование желтого сигнала светофора водителей могут лишать прав сроком от шести месяцев до одного года. Эта инициатива является ответом на тревожную статистику, демонстрирующую рост смертности на дорогах из-за превышения скорости и пренебрежения правилами проезда пешеходных переходов.

За проезд на желтый — без прав на год: новый закон может изменить жизнь водителей

В Украине каждый год фиксируют тысячи нарушений ПДД, что приводит к многочисленным ДТП и высокой смертности. По данным Департамента патрульной полиции, в 2023 году в результате аварий погибли более 3000 человек, а еще почти 30 000 получили травмы разной степени тяжести. Более половины случаев смертельных ДТП вызвано превышением скорости. Новый законопроект предлагает существенно усилить ответственность за нарушение ПДД, в частности за игнорирование сигналов светофора и правила проезда пешеходных переходов.

Штрафы и лишение прав: какие новые ограничения предлагают

Законопроект предусматривает ряд жестких мер для водителей-нарушителей:

  1. Штраф за повторные нарушения — в размере 60 тысяч рублей для водителей, которые в течение года снова нарушили правила проезда переходов или сигналы светофора.

  2. Лишение прав — для водителей, неоднократно нарушающих правила, предлагается не только увеличение штрафа до 150 не облагаемых налогом минимумов, но и лишение права управлять транспортным средством сроком от 6 месяцев до одного года.

Важно, что полномочия по наложению штрафов и лишению водительских прав получат не только полицейские, но и представители военной инспекции дорожной безопасности.

Законопроект призван уменьшить количество грубых и систематических нарушений ПДД. В перспективе его принятие должно сократить уровень смертности и травматизма на украинских дорогах. Ведь сегодня смертность в ДТП в Украине составляет 97 случаев на миллион населения, что существенно превышает средний показатель в странах ЕС.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45147

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