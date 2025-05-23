За что на самом деле убили Портнова: озвучена наиболее вероятная версия

Андрей Портнов мог стать жертвой убийства из-за финансовых махинации, связанных с невыполнением обещанного решения судебных дел, считает заместитель главы СБУ (2014-2015), военный и общественный деятель генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Андрей Портнов. Фото: 24 Канал

По его словам, Портнов, который в последнее время упустил возможность получать стабильную прибыль в Украине, действовал как посредник в чувствительных судебных процессах — от дел, связанных с санкциями, до сомнительных сделок времен президентства Януковича.

Политический деятель отметил, что у Портнова были конфликты со многими влиятельными лицами, чем нажил себе немало врагов.

"На самом деле многие имели основания праздновать его устранение", — подчеркнул Ягун.

Одной из главных версий является то, что Портнов мог получать большие суммы за "воздействие" на судебные решения, однако не всегда выполнял свои обещания, что могло вызвать серьезное недовольство среди его "клиентов".

Кроме того, Ягун предположил, что к устранению Портнова могли быть причастны и российские спецслужбы. Он напомнил, что Портнов вместе с Виктором Медведчуком якобы занимались подготовкой к захвату власти в Украине: Медведчук курировал адвокатскую среду, а Портнов — судебную систему. Их связывают с событиями вокруг Киевского апелляционного суда и записями, в которых судьи обсуждали возможность взять контроль над государственными институтами.

Несмотря на то, что российские средства вкладывались в эти процессы, ни один из ожидаемых результатов не был достигнут. Медведчук ушел от ответственности, а вот Портнов — нет. Ягун подытожил, что причин для устранения Портнова может быть много, и это дело имеет глубокий политический и уголовный подтекст.

Как уже писали "Комментарии", в Мадриде продолжается расследование убийства Андрея Портнова, бывшего советника президента Виктора Януковича. Инцидент произошел 21 мая 2025 года в пригороде Позуэло-де-Алларкон, когда Портнов, оставив своих дочерей в школе, был застрелен возле своего автомобиля.