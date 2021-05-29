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Главная Новости Общество события За что могут оштрафовать пешеходов - украинцам напомнили ПДД
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За что могут оштрафовать пешеходов - украинцам напомнили ПДД

Патрульные напомнили за какие нарушения пешеходы могут получить штраф

сегодня, 19:40
Автор:

Кириєнко Анна

Патрульная полиция Одесской области напомнила пешеходам правила дорожного движения. Соответствующую информацию опубликовали на Facebook-странице ведомства.

За что могут оштрафовать пешеходов - украинцам напомнили ПДД

Штрафы для пешеходов: полиция напомнила правила дорожного движения. Фото: blamper.ru

Так пешеходам запрещается:

— выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

— внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

— допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

— переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

— задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

— двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Если пешеход нарушает правила дорожного движения и переходит дорогу в неустановленных для этого местах, гражданину могут выписать штраф в размере 255 гривен.

Напомним, что с февраля в правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что отечественным водителям следует приготовиться к новым реалиям межличностных отношений на дорогах. Все потому, что в правительстве хотят разрешить фиксировать нарушения не только правоохранительным органам, но и водителям. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, для этого можно будет использовать обычные мобильные телефоны. Подробности находите здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/odesapolice/
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Обусуждения

СОКРАТ

сегодня, 19:18

НАДОБНО НАУЧИТЬ ВЫСОКОРДНУЮ МРАЗЬ ЗА РУЛЁМ СОБЛЮДАТЬ ПДД А УЖ ОПОСЛЯ НАД СИРЫМИ ДА УБОГИМИ ИЗМЫВАТЬСЯ...

Прохожий

сегодня, 19:08

То есть, если переход за три километра, то пожилым и инвалидам нужно идти туда?

Прохожий

сегодня, 19:07

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения; То есть, если переход за три километра, то пожилым и инвалидам нужно туда идти?

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