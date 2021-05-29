За что могут оштрафовать пешеходов - украинцам напомнили ПДД

Патрульная полиция Одесской области напомнила пешеходам правила дорожного движения. Соответствующую информацию опубликовали на Facebook-странице ведомства.

Штрафы для пешеходов: полиция напомнила правила дорожного движения. Фото: blamper.ru

Так пешеходам запрещается:

— выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

— внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

— допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

— переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

— задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

— двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Если пешеход нарушает правила дорожного движения и переходит дорогу в неустановленных для этого местах, гражданину могут выписать штраф в размере 255 гривен.

Напомним, что с февраля в правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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