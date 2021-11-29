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Юрист Павел Куфтырев считает, что следует запретить производителям определять класс отходов самостоятельно

Украинские производители не должны самостоятельно определять к какому классу опасности принадлежат отходы их производства

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Юрист Павел Куфтырев считает, что следует запретить производителям определять класс отходов самостоятельно

Отходы от производства, фото из открытых источников

В Украине уже в течение 7 лет существует практика, когда производитель сам определяет, к какому классу относятся отходы его производства. Это позволяет недобросовестным производителям занижать класс опасности, наносить больший вред экологии и сокращать отчисления в бюджет. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании GRECO на Национальном форуме "Обращение с отходами в Украине: законодательство, экономика, технологии", пишет УНИАН.

"В зависимости от класса отходов определяются условия обращения с ними, то есть чем выше класс отхода, тем более жесткие условия относятся к обращению с ними, так и ставка экологического налога, применяемая для операций по размещению этих отходов. За 1 класс – 1 405,65 грн/т, 2 класс – 51,2 грн/т, 3 класс – 12,84 грн/т, 4 класс – 5 грн/т. То есть, разница между ставкой за накопление 1 тонны отходов разных классов существенная", – подчеркнул юрист.

Куфтирев напомнил, что Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства еще в сентябре 2014 года признала утратившими силу государственные санитарные нормы, регулировавшие классификацию отходов – ГосСанПиН 2.2.7.029-99 "Гигиенические требования по поведению опасности для здоровья населения".

По его словам, следствием этого решения Госпредпринимательства и длительного бездействия Минздрава и Министерства окружающей среды стало то, что в течение 7 лет производители отходов получили возможность самостоятельно, без какого-либо согласования и нормативного обоснования, определять класс отходов.

"То есть отходы первого класса, чрезвычайно опасные и токсичные производитель мог определить как четвертый, мало опасный класс. Это приводит к значительному уменьшению размера экологического налога, не доплачиваемого в бюджет. Требуем, чтобы Минздрав и Минсреда разработали новый нормативный акт по классификации отходов", – резюмировал управляющий партнер юридической компании GRECO.

Напомним, Главное следственное управление Госфискальной службы Украины начало досудебное расследование по уголовному производству по факту причинения вреда государству должностными лицами ООО "Николаевский глиноземный завод". По данным уголовного производства, открытого по факту невыплаты НГЗ за последние три года экологического налога за размещение отходов красного шлама, убытки государства превышают 240 млрд гривен. Уголовное производство открыто по заявлению общественной организации "Стоп Шлам".

Ранее, в ноябре 2020 года, общественная организация " Стоп шлам " подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить более 9,21 млрд гривен морального ущерба за ущерб экологии. В мае 2021 года суд первой инстанции признал иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд. гривен в качестве компенсации. Теперь идет рассмотрение апелляции, которую подал МГЗ.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/other/yurist-pavlo-kuftiryev-neobhidno-terminovo-zaboroniti-virobnikam-samostiyno-viznachati-klas-vidhodiv-ostanni-novini-11624899.html
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