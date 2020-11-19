YouTube будет показывать рекламу на всех видео, даже если их создатели будут против

Популярнейший видеохостинг YouTube заявил о новых правилах — теперь реклама будет появляться на всех видеороликах, в независимости от того, хотят ли этого создатели контента.

ФОТО: Из открытых источников

Более того, это необязательно должны быть видео, которые входят в партнерскую программу платформы. Как именно видеохостинг будет выбирать ролики не указывается, однако, в YouTube сообщили, что владельцев каналов о рекламе они оповещать не планируют.

Компания уточняет, что появление рекламы будет зависеть от определенных обстоятельств, но каких именно не сообщается.

К слову, по данным издания The Verge, реклама является главным источником дохода видеоплатформы. Известно, что за третий квартал этого года компании удалось заработать на рекламе более пяти миллиардов долларов.

Ранее, авторы контента получали роялти от YouTube за размещении рекламы на протяжении длительности их видео. Такие пользователи были в составе партнерской программы видеохостинга, и требовалось, чтоб видеоролики на их канале посмотрели более четырех тысяч часов.

Как сообщали "Комментарии" ранее, России хотят запретить Youtube, Twitter и Facebook за цензуру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!