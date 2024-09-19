Языковых инспекторов активно набирают в Ивано-Франковске: когда начнут контролировать русскоязычных

В Ивано-Франковске продолжают воплощать инициативу по контролю использования русского языка. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, на каком этапе проводится реализация инициативы, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию радио "Западный Полюс".



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По словам мэра города, по состоянию на данный момент 74 человека согласились стать языковыми инспекторами. Руслан Марцинкив отметил, что языковым инспектором может стать любой человек. Заявки желающих будут принимать до конца текущей недели, затем проведут краткий отбор и обучение. "И люди будут работать, как общественные инспекторы, волонтеры", — сообщил он.

Языковые инспекторы особое внимание будут уделять популяризации курсов украинского языка. Очередной этап такой инициативы стартует уже с первого октября. Инспекторы смогут вызвать полицию, если люди будут агрессивно реагировать на замечания.

"Однозначно толерантно будут делать замечания. Будут говорить о том, что мы просим вас разговаривать на государственном языке и популяризировать, говорить, если вам тяжело говорить на украинском языке, то есть онлайн-курсы, есть обычные курсы украинского языка, пройдите обучение и вам будет легче общаться на украинском языке”, — отметил Руслан Марцинкив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине предлагают создать специальную полицию, которая будет контролировать соблюдение закона о государственном языке. Соответствующее обращение было зарегистрировано на сайте петиций в Кабинет министров Украины. В обращении граждане требуют создать новый орган — "Языковую полицию". Чем должна заниматься полиция, читайте по ссылке.



