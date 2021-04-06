Языковой вопрос в Украине: что кроется за высказываниями Авакова и Мендель

30 марта министр МВД Арсен Аваков публично выступил за использование русского языка в Украине. По его мнению, в Украине есть "свой" русский язык и его следует развивать.

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

В прошлые выходные пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что "Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать его и громко заявить, что в Украине есть "украинский" русский язык".

Что происходит вокруг "языкового" вопроса и почему? Готова ли власть смягчить ряд моментов законов о языке и образовании, которые вызывают немало критики, в том числе со стороны Запада? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Тему происхождения языков, их истории, диалекты профессионально могут комментировать языковеды"

Политический эксперт Александр Антонюк отмечает, что Юлия Мендель, конечно, может озвучивать по своему усмотрению любое заявление. Но не каждое из них заслуживает внимания.

"Тему происхождения языков, их истории, диалекты и так далее профессионально могут комментировать языковеды. Юлия Мендель, насколько известно, в их число не входит. Свое "языковое" заявление она не подкрепила никакими серьезными и признанными научными наработками, исследованиями. Так что вряд ли стоит обращать внимание на этот очередной инфошум", — считает Александр Антонюк.

Комментируя "языковые" заявления Авакова, эксперт отметил, что у нас нет проблем с использованием языка в быту. А использование языка на официальном уровне, напоминает Александр Антонюк, регулируются Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым все должностные лица, включая министра внутренних дел, должны пользоваться.

"Кстати, в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона Кабинет Министров должен подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады проект закона о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств. Не исключаю, что Арсен Борисович как чиновник (который имеет политическое происхождение из партии "Народный Фронт", бывшей во время своей парламентской каденции работы Верховной Рады Украины VIII созыва ключевой, если не главной политической силой, которая готовила и продвигала так называемый "языковой закон") в своем заявлении руководствовался логикой прописанных статей Закона № 2704. Иными словами, тема, которую по-своему пытался актуализировать глава МВД, требует предметного изучения и проработки в рабочих группах, готовящих законопроект о языках коренных народов и национальных меньшинств, а также — обсуждения на заседании профильного комитета Верховной Рады, когда упомянутый законопроект будет рассматриваться", — резюмирует Александр Антонюк.

"Языковая тема часто используется политиками в погоне за избирателями во время выборов и перед ними"

У политолога Андрея Мишина есть ряд версий касательно того, почему украинская власть вновь начала "языковые танцы".

"О первой проговорилась сама Мендель, — считает эксперт. — А именно, что языковая тема часто используется политиками в погоне за избирателями во время выборов и перед ними. А сейчас как раз идет борьба за русскоязычный электорат Украины. С 2014 года усиления проукраинских партий, которые выступают за монополию государственного языка, на юго-востоке не произошло. После февральского запрета трансляции трех каналов, которые в какой-то мере защищали права русскоязычных украинцев, голоса этих людей частично перешли к "Батькивщине" и совсем не перешли к "Слуге народа". В окружении президента мы видим разные подходы к языковому вопросу. Есть группа, которая борется за чисто украинский язык: Кремень, Данилов. Но есть и часть, которая отвечает за выборы и работу с регионами. Они понимают, что без конструкции поддержки русскоязычного населения нельзя победить на выборах. Рейтинги будут и дальше снижаться".

Вторая версия, по мнению политолога, — это амбиции Авакова.

"Мы видим, что у Арсена Борисовича, что бы он ни говорил, есть премьерские амбиции. Но трудно быть в Украине премьером и не носителем государственного языка. Потому он ищет достойное оправдание. Еще одна амбиция – Аваков как полномасштабный (после смерти Кернеса) властитель Левобережной Украины. И тут, опять же, языковой вопрос важен, особенно в ракурсе поддержки русскоязычного населения", — поясняет Андрей Мишин.

Третью версию он считает наиболее конспирологической.

"Суть ее в том, что вести переговоры с Кремлем может лишь политик, который влияет на русскоязычное население Украины. Сейчас такие лавры на себя примеряет глава Офиса президента Ермак. Лидеры "ОПЗЖ" Медведчук и Бойко по понятным причинам сегодня не могут играть такой роли. В интересах близкого к Зе-власти Ахметова и его бизнеса и в интересах самого Ермака показать, что эта команда контролирует социальные настроения русскоязычного населения Украины, — рассуждает эксперт. – При этом прогнозирую, что на законодательном уровне никаких изменений не будет. Более того, сейчас происходит юридическое наступление. Суды в Одесской, Запорожской областях отменяют статус русского языка как регионального. Так что нынешние "танцы с бубнами" вокруг языка могут иметь целью еще и смягчить социальный протест на такие решения".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Госдуме РФ высказались насчет "украинского русского языка".

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