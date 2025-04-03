«Яйца по 17 грн»: почему Резников уже не подозреваемый или свидетель по резонансному делу

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников на данный момент не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, прозванной в народе, как "яйца по 17 грн". Об этом в эфире Радио Свобода рассказал руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. Почему было столько шума, а в результате имеем такой вывод? Что на самом деле происходит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Алексей Резников

Скандал могли унять, чтобы избежать политических последствий для государства

Политолог Владимир Цибулько отметил, что украинские антикоррупционные органы не всегда могут довести дела до конца. Иногда из-за недостаточности доказательств, иногда из-за влияний разных групп. То, что Алексей Резников не подозревается, не означает, что нарушений не было – возможно, ответственность лежит на более низком уровне или была удачно размыта.

"Учитывая войну, власть могла принять решение не трогать публичных лиц, обладавших международным авторитетом, а Резников активно работал с Западом. То есть скандал приглушили, чтобы избежать политических последствий для государства", – прокомментировал Владимир Цибулько.

Система меняет фамилию, но при этом продолжает очень успешно функционировать

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий так прокомментировал ситуацию:

"Лучше уж такой маразм и идиотизм, как у нас, чем, когда придумывать доказательства и сажать по беспределу налево и направо, в зависимости от политической конъюнктуры, как это делается в России. У нас полуазиатская и полуевропейская система, работающая по-своему".

По мнению Алексея Голобуцкого, для того чтобы эффективно работали НАБУ, САП и другие структуры, нужна политическая воля всего политического класса.

"Словом есть система, которая существует достаточно давно. Она меняет фамилии, но при этом продолжает очень успешно функционировать. На войне она вообще стала самой богатой. Таможенники, пограничники, полиция, налоговики, чиновники зарабатывают огромные деньги. На этом завязаны сотни, если не миллионы людей. И пока не будет консенсуса, что с этим нужно что-то делать, система будет работать. Даже если то же НАБУ найдет 99% доказательств, профессионально подготовит дело, то в суде оно все равно может развалиться", – отметил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий подчеркнул, что он не знает виноват Резников или нет, но то, что система есть и она работает не в интересах Украины – это очевидные вещи.

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