«Яйца по 17 грн»: почему Резников уже не подозреваемый или свидетель по резонансному делу

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Кравцев Сергей
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников на данный момент не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных Сил Украины, прозванной в народе, как "яйца по 17 грн". Об этом в эфире Радио Свобода рассказал руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. Почему было столько шума, а в результате имеем такой вывод? Что на самом деле происходит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Алексей Резников
Политолог Владимир Цибулько отметил, что украинские антикоррупционные органы не всегда могут довести дела до конца. Иногда из-за недостаточности доказательств, иногда из-за влияний разных групп. То, что Алексей Резников не подозревается, не означает, что нарушений не было – возможно, ответственность лежит на более низком уровне или была удачно размыта.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий так прокомментировал ситуацию:
По мнению Алексея Голобуцкого, для того чтобы эффективно работали НАБУ, САП и другие структуры, нужна политическая воля всего политического класса.
Алексей Голобуцкий подчеркнул, что он не знает виноват Резников или нет, но то, что система есть и она работает не в интересах Украины – это очевидные вещи.
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