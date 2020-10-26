Япония выпустит марки с видами достопримечательностей Украины - посольство Украины в Японии

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Дмитрий Симоненко
Уже 6 ноября Почта Японии начнет продажу марок с изображениями достопримечательностей Украины. Об
этом сообщает Посольство Украины в Японии на своей странице в Facebook.
Отмечается,
что данная акция пройдет благодаря сотрудничеству Украины с городом Хино накануне
Олимпийских игр-2021 в рамках японской правительственной программы "Принимающий
город".
Также известно, что автором фотографий, которые будут изображены на марках, стал украинский фотокорреспондент информ-агентства "Украинформ" Вячеслав Присяжнюк. На его работах запечатлены туристические достопримечательности нашей страны, в частности — Ласточкино гнездо в Крыму.
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