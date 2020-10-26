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Япония выпустит марки с видами достопримечательностей Украины - посольство Украины в Японии

В продажу марки поступят уже в начале следующего месяца

сегодня, 17:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Уже 6 ноября Почта Японии начнет продажу марок с изображениями достопримечательностей Украины. Об этом сообщает Посольство Украины в Японии на своей странице в Facebook.

Япония выпустит марки с видами достопримечательностей Украины - посольство Украины в Японии

Отмечается, что данная акция пройдет благодаря сотрудничеству Украины с городом Хино накануне Олимпийских игр-2021 в рамках японской правительственной программы "Принимающий город".

Также известно, что автором фотографий, которые будут изображены на марках, стал украинский фотокорреспондент информ-агентства "Украинформ" Вячеслав Присяжнюк. На его работах запечатлены туристические достопримечательности нашей страны, в частности — Ласточкино гнездо в Крыму.


 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Офисе президента заявили, что Украина хочет принять Олимпиаду-2028 или Олимпиаду-2030.


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