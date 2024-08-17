Япония хочет рекордно увеличить финансирование обороны: какая страна может напасть

Япония хочет увеличить бюджет на оборону до рекордных 54 млрд долларов в следующем году. Причиной тому стали угрозы со стороны Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Kyodo.

Япония. Фото: из открытых источников

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что в Министерстве обороны Японии планируют запросить рекордный бюджет на 54 млрд долларов на 2025 финансовый год.

В частности, рекордный бюджет будет содержать запрос на развертывание беспилотников для лучшей защиты отдаленных островов на фоне "растущей военной настойчивости Китая". Речь идет о цепочке островов Нансей, которая стратегически важна из-за его близости к Тайваню.

Япония резко увеличила свой оборонный бюджет после того, как правительство пообещало профинансировать расходы по усилению обороны на 43 трлн иен до 2027 года. Бюджет Минобороны на текущий год составляет 7,9 трлн иен и также является самым большим в истории страны.

В Японии годовые расходы на оборону многие годы ограничивались примерно 1 процентом ВВП, или чуть более 5 трлн иен. Но в 2022 году японское правительство обновило документы по безопасности, в том числе и из-за угроз со стороны Северной Кореи.

Стоит отметить, что Японии, невзирая на свою географическую удаленность, поддерживает Украину. Страна не предоставила летальное оружие украинской армии. Однако Япония оказывает гуманитарную, финансовую помощь, а также поддерживает санкции против России и ее соратников.

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