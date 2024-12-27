Январь в Украине будет теплым, но с особенностями: синоптик рассказала, стоит ли ожидать снег

Погода в Украине на январь 2025 ожидается относительно теплой, с возможностью эпизодических снегопадов, но резкие похолодания не следует исключать. Об этом в интервью УНИАН сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Погода в Киеве в январе. Фото: РБК-Украина

По ее словам, общий прогноз на январь указывает, что среднемесячная температура в Украине ожидается на уровне 0...-3 градусов Цельсия. Это означает, что зима не будет такой холодной, как обычно. Однако на некоторых территориях ситуация может быть несколько иной. Так, в западных регионах, в частности в Закарпатье, к югу Крыма, а также в Одесской и Херсонской областях, средняя температура может колебаться в пределах 0...+2°. Это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы для этого месяца, что делает январь 2025 года в этих регионах теплее обычного.

"Итак, в целом январь будет относительно теплым, и температуры, вероятно, будут оставаться близкими к текущим", — отметила Птуха.

В то же время, она не исключает возможности кратковременных похолоданий.

Что касается осадков, то их количество будет варьироваться от 32 до 79 мм, имеющихся в пределах климатической нормы. Синоптик заметила, что, поскольку температура в январе будет выше средних показателей, вероятно, большинство осадков выпадет в виде дождя или мокрого снега. Снег может быть, но в основном он будет эпизодическим.

Что касается конца декабря, то с 28 по 29 числа на погоду в Украине будет влиять антициклон, что приведет к маловероятным осадкам. Однако 31 декабря температура воздуха несколько снизится, и в северных и северо-восточных регионах, включая Киев, возможны осадки в виде мокрого снега.

Портал "Комментарии" ранее писал, что до конца года, включая 31 декабря, ожидается преимущественно сухая погода. Подобный характер атмосферных условий связан со стабильным антициклоном, влияющим на территорию Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал, что до конца года, включая 31 декабря, ожидается преимущественно сухая погода.