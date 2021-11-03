Янукович против Украины – на что жалуется экс-президент Европейскому суду

Экс-президент Украины подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). О причинах иска и ходе разбирательства сообщает агентство Interfax-Украина.

Заседание Европейского суда по правам человека - скрин видео Youtube

Виктор Янукович в своей жалобе говорит о том, что украинское правительство предвзято и не расследует покушения, совершенные в отношении него в 2014 г. Жалобу экс-президент подал в октябре 2015 г. и только сейчас ЕСПЧ начал так называемую "коммуникацию" по поднятым в ней вопросам . "Коммуникация" означает, что Украине направлено обращение с просьбой прокомментировать претензии истца.

Покушениями против себя Виктор Янукович называет инциденты, произошедшие 21 февраля 2014 г. В тот день автомобили кортежа. которые двигались в направлении Харькова, некие неизвестные пытались задержать. В частности, на трех из пяти блокпостов их блокировали и мешали проехать. На двух последних — даже обстреляли, как утверждает экс-президент. По его словам, три автомобиля были повреждены пулями, ранен один солдат. Второй кортеж, тем временем направлявшийся в Крым, также обстреляли неподалеку от Умани. В заявлении указано:

"Заявитель не ехал с кортежами во время возможных нападений".

Жалоба Януковича, поданная в ЕСПЧ, содержит четыре пункта:

1) украинская власть не провела эффективное расследование;

2) уголовное производство против Януковича длится неоправданно долго;

3) украинские суды в отношении него пристрастны, зависимы от нынешних чиновников, а рассмотрение дела в его отсутствие – несправедливо;

4) украинские чиновники без суда называют экс-президента виновным, нарушая презумпцию невиновности.

Список вопросов, с которыми обратился ЕСПЧ в Украину, можно увидеть по ссылке.

Издание "Комментарии" ранее публиковало статью, в которой говорилось о назначении экс-чиновника времен Януковича на должность в Министерстве аграрной политики.

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