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Янукович получил второй приговор в украинском суде: на сколько лет осудили экс-президента

Виктор Янукович получил 15 лет за организацию незаконного бегства и подстрекательства к дезертирству.

сегодня, 10:13
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Slava Kot

Бывший президент Украины Виктор Янукович получил 15 лет лишения свободы по решению Подольского районного суда Киева. По результатам специального судебного производства экс-президент признан виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Янукович получил второй приговор в украинском суде: на сколько лет осудили экс-президента

Виктор Янукович. Фото: УП

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с представителями российских спецслужб организовал свой побег из страны. Экс-президент и его окружение покинули Украину тремя российскими военными вертолетами из окраины села Урзуф в Донецкой области. После приземления в российском городе Ейск группа переместилась в Анапу, а затем военно-транспортным самолетом прибыла в оккупированный Крым.

На территории воинской части Черноморского флота России в Севастополе Янукович подстрекал украинских военнослужащих к дезертирству и переходу на сторону России. Часть телохранителей покинула военную службу и вместе с ним морским путем была перевезена в Россию.

По данным следствия, маршрут побега полностью контролировали работники Федеральной службы охраны и военные Южного военного округа РФ, а согласование перемещения осуществлялось с президентом России.

Как следствие, суд полностью удовлетворил требования прокуроров, которые настаивали на максимальных сроках заключения – 15 лет для Виктора Януковича. Также объявлено подозрение 15 работникам Службы безопасности президента по факту дезертирства.

Это уже второе судебное решение по бывшему президенту Украины. В январе 2019 года Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Янукович наживается на продаже угля с захваченных территорий.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии заявили, что получили своего Януковича.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/kolishnij-prezident-otrimav-drugij-virok-v-ukrayinskomu-sudi-15-rokiv-pozbavlennya-voli-za-pidburyuvannya-do-dezertirstva-ta-organizaciyu-nezakonnogo-perepravlennya-cherez-derzhkordon
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