Яхно: Шабунин получает зарплату от ВСУ, хотя несет «службу» в киевских кафе

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Ткачик Олеся
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получает выплаты от ВСУ как военнослужащий, хотя служит "боевым медиком" разве что в киевских кафе – его якобы никогда не видели на позициях и даже в воинской части. Об этом в Фейсбуке написала Алена Яхно, блоггерша, бывшая пресс-секретарь Генеральной прокуратуры.
Виталий Шабунин
При этом, по ее данным, Виталий Шабунин якобы получает денежное довольствие от Вооруженных Сил Украины, а также боевые выплаты. Кроме того, он получает зарплату от возглавляющего Центра противодействия коррупции и занимается предпринимательской деятельностью.
Алена Яхно сообщила, что жена и дети Виталия Шабунина уехали сначала в Чехию, а затем в США. В обеих странах семья якобы получила социальную помощь и бесплатное жилье.
Как ранее сообщалось, ГБР расследует дело по поводу возможных злоупотреблений со стороны бывших руководителей НАПК, которые могли способствовать Виталию Шабунину в уклонении от службы. Кроме того, Командование Сил терробороны обращалось в ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" антикоррупционер Виталий Шабунин, за предоставление незаконных командировок и выплат в размере 30 тыс. человек. грн.
Позицию блоггера поддержал военнослужащий Кирилл Сазонов. По его данным, Виталию Шабунину даже пытались оформить УДБ. Он назвал эту ситуацию противной, ведь многие реальные участники боевых действий такое удостоверение если и получили, то через месяцы и даже годы боев.
Впрочем, по его мнению, к ответственности ни командира, ни антикоррупционера не будут привлечены из-за связей в правоохранительных органах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы не верят антикоррупционеру Шабунину и подозревают его в корыстных намерениях.
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