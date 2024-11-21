Яхно: Шабунин получает зарплату от ВСУ, хотя несет «службу» в киевских кафе

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получает выплаты от ВСУ как военнослужащий, хотя служит "боевым медиком" разве что в киевских кафе – его якобы никогда не видели на позициях и даже в воинской части. Об этом в Фейсбуке написала Алена Яхно, блоггерша, бывшая пресс-секретарь Генеральной прокуратуры.

Виталий Шабунин

"Знаете ли вы, что активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинки на теле. Но в первые дни полномасштабного вторжения пошел воевать. В октябре 2023 года наш герой стал боевым медиком. Но вот беда… никто никогда не видел его в воинских частях. Как-то так странно сложилось, что свою военную службу он проходит в киевских кафе" – написала Алена Яхно.

При этом, по ее данным, Виталий Шабунин якобы получает денежное довольствие от Вооруженных Сил Украины, а также боевые выплаты. Кроме того, он получает зарплату от возглавляющего Центра противодействия коррупции и занимается предпринимательской деятельностью.

"А еще этому талантливому парню в личное пользование благотворители передали внедорожник. Также бесплатно… Я вот себе думаю, как все это читать реальным военнослужащим, которые часто лишены отдыха и даже возможности перевестись. Какие фактически находятся в заложниках своего командира?" – подчеркнула блогерша.

Алена Яхно сообщила, что жена и дети Виталия Шабунина уехали сначала в Чехию, а затем в США. В обеих странах семья якобы получила социальную помощь и бесплатное жилье.

Как ранее сообщалось, ГБР расследует дело по поводу возможных злоупотреблений со стороны бывших руководителей НАПК, которые могли способствовать Виталию Шабунину в уклонении от службы. Кроме того, Командование Сил терробороны обращалось в ГБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" антикоррупционер Виталий Шабунин, за предоставление незаконных командировок и выплат в размере 30 тыс. человек. грн.

"Самый главный вопрос: хватит ли ГБР профессионализма довести все эти дела до логического конца? Смогут ли следователи просто выполнить свою работу и расследовать это дело так, будто в нем фигурирует военнослужащий с никому неизвестной фамилией?" – написала Алена Яхно.

Позицию блоггера поддержал военнослужащий Кирилл Сазонов. По его данным, Виталию Шабунину даже пытались оформить УДБ. Он назвал эту ситуацию противной, ведь многие реальные участники боевых действий такое удостоверение если и получили, то через месяцы и даже годы боев.

"Снова кто-то воюет, а кто-то ловкий примазался… Этот персонаж [Виталий Шабунин – ред] проходит по классической теме "мертвых душ". Коррупция. Они числятся в штате, отдают зарплатные карточки командиру и сидят дома. Это редко. Это исключение. ГБР и внутренняя служба такие вещи выявляют" – написал в Фейсбуке Кирилл Сазонов.

Впрочем, по его мнению, к ответственности ни командира, ни антикоррупционера не будут привлечены из-за связей в правоохранительных органах.

Думаю, ничего им не будет. Отмажут. А мы будем воевать. За страну, которую они уже считают своей... Да, у большинства моих собратьев семьи в Украине. Живут на зарплаты мужей, которые мы переводим", – добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы не верят антикоррупционеру Шабунину и подозревают его в корыстных намерениях.



