Ядерное соглашение с Ираном: в чем главный камень преткновения – какой прямой интерес Украины

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на возобновление ядерного соглашения с Ираном, прекращенного в 2015 году. Какие проблемы есть в переговорах? Почему эта сделка важна, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иран. Фото: DW

США не хотят идти на уступки Ирану, боясь острой внутренней политической реакции

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что основная проблема на переговорах – в нежелании США (кроме них, сторонами соглашения с Ираном являются также Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия) идти на уступки Ирану.

"Речь, в частности, о нежелании Штатов снимать санкции с "Корпуса стражей исламской революции" (в США признаны террористической организаций). То есть, по сути, переговоры находятся в заложниках внутри политической повестки электорального цикла в США", – поясняет Илия Куса.

Он напоминает, что выборы в Палату представителей (от всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США) состоятся 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Джо Байдена.

"США не хотят идти на уступки Ирану, боясь острой внутренней политической реакции. Ведь против сделки с Ираном выступает большая часть репсубликанцев и определенная часть демократов", – отмечает Илия Куса.

Украине выгодно, чтобы иранская нефть поскорее вернулась на европейский рынок

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассуждает так:

"Заключение ядерной сделки важно для того, чтобы снять ограничения на экспорт нефти из Ирана. Тем самым компенсировать прекращение поставок нефти из России в рамках политики санкций".

Успех сделки, по словам эксперта, будет зависеть от того, пойдут ли США на уступки и первыми, снимут ли часть ограничительных мер перед тем, как Иран остановит центрифуги.

"Это основной камень преткновения в переговорах. США хотят снять санкции после того как Иран начнет сворачивать ядерную программу, а в Тегеране наоборот ждут от американцев встречных шагов, считая, что они виноваты в срыве ядерной сделки в 2015 году, – поясняет Георгий Кухалейшвили. – Байдену и демократам нужны какие-либо успехи на внешнеполитическом фронте, чтобы улучшить имидж действующей администрации накануне промежуточных выборов в конгресс США в ноябре".

Украине же, отмечает эксперт, выгодно, чтобы иранская нефть поскорее вернулась на европейский рынок. Тогда у стран-членов ЕС будет меньше колебаний окончательно слезть с российской нефтяной иглы, оставить страну-агрессора без солидных доходов.

"Ведь чем меньше поступает денег в российский бюджет, тем сложнее Кремлю вести войну в Украине, которая уже приняла затяжной и изматывающий характер для обеих сторон конфликта", – резюмирует Георгий Кухалейшвили.

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