Ядерная угроза вырастет в разы: какое указание дал Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами". Об этом сообщает Bloomberg.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

На фотографиях, опубликованных северокорейским государственным агентством KCNA, Ким Чен Ын осматривает объект, который, судя по всему, является установкой по обогащению урана.

Аналитики предполагают, что это может быть новый завод в составе комплекса Йонбен.

Ким Чен Ын акцентировал, что мощности Северной Кореи по производству ядерных материалов военного назначения за последние пять лет выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим уровнем.

Лидер КНДР приказал в дальнейшем увеличивать объемы производства для достижения долгосрочных стратегических целей.

Он подчеркнул, что это расширение "жизненно необходимо" для создания мощного ядерного арсенала, способного противостоять "враждебной политике США" и потенциальным угрозам безопасности страны.

Аналитики Bloomberg отмечают, что это заявление прозвучало в период высокой региональной напряженности. В последние месяцы КНДР активизировала испытания баллистических ракет разных типов и углубила военно-техническое сотрудничество с Россией, что вызывает серьезную обеспокоенность на Западе.

Читайте на портале "Комментарии" — Северная Корея провела комплексные испытания модернизированного вооружения, задействовав новейшие технологии автоматизации. Как сообщает издание Reuters, военные КНДР протестировали работу тактических баллистических ракет, артиллерийских систем, а также высокоточных крылатых ракет, оснащенных системой наведения на базе искусственного интеллекта.

"Эти новейшие образцы, отмечают иностранные аналитики, анализируя технические характеристики боеприпасов, способны ликвидировать определенные цели на расстоянии до 100 километров".



