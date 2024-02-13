"Я знаю это по истории своей семьи": премьер Эстонии отреагировала на решение России объявить ее в розыск

Премьер Эстонии Кая Каллас ответила на сообщения из России, где ее объявили в розыск. По словам Каллас, такие действия российских властей не остановят ее в помощи для Украины.



Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас в социальной сети X отреагировала на решение России объявить ее в розыск.

"В этом шаге России нет ничего удивительного. Это еще одно доказательство того, что я делаю правильную вещь – сильная поддержка ЕС Украине является успехом и наносит ущерб России", — ответила Каллас.

Эстонский премьер также заявила, что инструменты России не изменились со времен СССР и она продолжает использовать репрессии скрывая их за деятельностью правоохранительных органов.

"Я знаю это по истории своей семьи. Когда бабушку и маму выслали в Сибирь, КГБ выдало ордер на арест. Теперь Кремль надеется, что этот шаг поможет заставить меня и других замолчать – но этого не произойдет", — пишет Кая Каллас.

В итоге Каллас добавила, что будет поддерживать Украину и будет выступать за усиление обороноспособности Европы.

Напомним, что Россия объявила в розыск государственного секретаря Таймара Петеркопа и премьера Эстонии Каю Каллас за "разрушение памятников советским воинам". После полномасштабного вторжения России в Украину в Эстонии и других балтийских странах вновь обрела актуальность дискуссия о демонтаже памятников времен СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появилась первая область, демонтировавшая все советские памятники тоталитарного режима.

Также "Комментарии" писали, что в Латвии демонтировали памятник известному русскому поэту.