"Я знаю это по истории своей семьи": премьер Эстонии отреагировала на решение России объявить ее в розыск

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Slava Kot
Премьер Эстонии Кая Каллас ответила на сообщения из России, где ее объявили в розыск. По словам Каллас, такие действия российских властей не остановят ее в помощи для Украины.
Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников
Кая Каллас в социальной сети X отреагировала на решение России объявить ее в розыск.
Эстонский премьер также заявила, что инструменты России не изменились со времен СССР и она продолжает использовать репрессии скрывая их за деятельностью правоохранительных органов.
В итоге Каллас добавила, что будет поддерживать Украину и будет выступать за усиление обороноспособности Европы.
Напомним, что Россия объявила в розыск государственного секретаря Таймара Петеркопа и премьера Эстонии Каю Каллас за "разрушение памятников советским воинам". После полномасштабного вторжения России в Украину в Эстонии и других балтийских странах вновь обрела актуальность дискуссия о демонтаже памятников времен СССР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появилась первая область, демонтировавшая все советские памятники тоталитарного режима.
Также "Комментарии" писали, что в Латвии демонтировали памятник известному русскому поэту.
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