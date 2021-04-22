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Главная Новости Общество события "Я вірю в свою армію": украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО)
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"Я вірю в свою армію": украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО)

Акцию в поддержку военнослужащих запустила телеведущая Янина Соколова

сегодня, 20:44
Автор:

Вечканова Елена

22 апреля украинский сегмент соцсетей запестрел рассказами, фото- и видеоматериалами, так или иначе связанными с украинскими бойцами. По мнению известной журналистки Янины Соколовой, которая и стала инициатором флешмоба #ЯВірюВСвоюАрмію, подобная акция поможет поддержать боевой дух наших военных.

"Я вірю в свою армію": украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО)

Украинцы поддержали военнослужащих флешмобом. Фото из открытых источников

Как пояснила Соколова, идея такого сетевого движения пришла ей голову после прочтения письма от жительницы Львова, вся семья которой служит в рядах Вооруженных Сил Украины.

Ведущая подчеркнула важность словесной поддержки наших военнослужащих, ведь им важно понимать, что они не зря несут службу, рискуя своей жизнью.

После этого пользователей различных соцсетей было уже не остановить. Самым активным, конечно, оказался сегмент Facebook, где в публикацию можно добавить неограниченное количество знаков. Кто-то из пользователей обходился простым "спасибо" и другими общими словами в адрес военных, другие же делились кусочками собственной истории.

Так, журналист Руслан Горовой опубликовал фотографию из Донбасса, когда бойцы сопровождали волонтеров и представителей СМИ, которые приезжали на передовую.

”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 2

Жительница Ровенской области Лилия Хомич поделились многолетней историей своей семьи. По ее мнению, наличие боеспособной армии, которая находится на страже интересов государственности и независимости, — неотъемлемая составляющая нынешней Украины.

Интересно, что к флешмобу #ЯВірюВСвоюАрмію присоединились люди разного возраста. Так, учительница одного из учебных заведений Новоград-Волынского поделилась подборкой обращений семиклассников к украинским бойцам. Дети наперебой благодарили ВСУ за мирное небо над головой и спокойствие на родных улицах.

Не остался в стороне акции и журналист Айдар Муждабаев. В своем посте он напомнил, что крымские татары бьются бок о бок с украинцами и готовы до последнего бороться за свою землю.

Невероятно искренний пост опубликовал и пользователь Сергей Марченко. В весьма своеобразном письме солдату мужчина раскритиковал поведение большинства украинцев, впрочем заверив, что в Украине все еще есть кому держать оборону в тылу.

”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 3

Сейчас Facebook действительно пополнился многими замечательными обращениями к украинской армии.

”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 4
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 5
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 6
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 7
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 8
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 9
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 10
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 11

Не остались в стороне и пользователи соцсети Twitter, которые хоть и имеют в своем распоряжении меньше букв (установлено ограничение на количество знаков в публикации, — ред.), но не менее горячо поддержали флэшмоб.

”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 12
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 13
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 14
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 15
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 16
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 17
”Я вірю в свою армію”: украинцы активно поддержали новый флешмоб (ФОТО) - фото 18

Портал "Комментарии" в свою очередь также присоединяется к акции #ЯВірюВСвоюАрмію и желает всем украинским защитникам вернуться домой живыми. Спасибо за вашу отвагу и круглосуточную бдительность. Слава Украине!

Отметим, что ранее на портале мы рассказывали, каким образом украинские военнослужащие "потроллили" над российскими оккупантами с помощью песен.


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Источник: https://www.facebook.com/Ianina.Sokolova/posts/308925863926088?__cft__[0]=AZV_0Tt3ulsSTSZV0pfPXP4eQ5SJApAZuHgAiCAsV1zY_GSK3pS06vYruOji3GY-drv5xL9q8aPxTmPeHO2mOznCohrMzo7XWJimxENfMcoUn2BTE_HjjRp8_gmc2aRxHuo&__tn__=%2CO%2CP-R
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Обусуждения

украинец

сегодня, 20:08

бандеровские питарасы не украинцы.

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