WebPromoExperts проведет онлайн-конференцию PPC Day

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Станислав Молчанов
Что-то изменилось... Клиенты уже не ищут продукты или
услуги. Клиенты выбирают из тех, кто сам их нашел. Возможно, еще до того, как
потребность появилась. И это уже не фантастика, а обыденность
digital-маркетинга.
Как внедрить в свой бизнес? Как не слить бюджет? Как
получить лидов и клиентов из онлайна? Что нового, и что все еще хорошо
работающее старое в платной рекламе?
Гоу с нами узнавать ответы на все волнующие вопросы 13
ноября 2020 года на онлайн-конференции PPC Day!
На этот раз в лайн-апе конференции Google, Parimatch, Uklon,
MyCredit, Shafa.ua, Webpromo, Moneyveo, Netpeak, Median ads, Red Hamster,
ApiX-Drive и другие. ТОП-овые эксперты расскажут о запусках и настройках
кампаний. Они сделают упор на реальный опыт, на результаты и на инфографику. На
конференции будет все — удачи, ошибки, трудности и успехи, которые приходят
после их преодоления.
Узнайте из первых рук об инструментах и лайфхаках одних из
лучших на украинском рынке компаний:
После конференции вы поймете, стоит ли вкладывать деньги в
рекламу и как это сделать, чтобы вложения окупились. Познакомитесь с новыми
технологиями, научитесь правильно использовать их для своего бизнеса. Получите
порцию вдохновения от лучших представителей индустрии.
Участие бесплатно!
Регистрируйтесь и забронируйте свое место на конференции уже
сегодня. Смотрите из любой точки мира онлайн, задавайте вопросы во время
прямого эфира, получайте на них ответы.
Для всех, кто не готов быть привязанным к монитору целый
день, открыта возможность покупки записи всех докладов и презентаций
всего за 500 грн (800 грн в день конференции).
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, RedHamster, ApiX-Drive
Не забудьте зарегистрироваться.
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