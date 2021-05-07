Взрывы военных складов в Сватово в 2015 году: ГБР нашло виновных

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Данило Матюха
Работники Государственного бюро расследований закончили проведение досудебного следствия в отношении взрывов на военных складах боеприпасов в городе Сватово Луганской области, которые произошли в октябре 2015 года. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
Последствия взрывов в Сватово - фото: Reuters
Правоохранители установили, что в результате небрежных действий двух командиров реактивных артиллерийских батарей ВСУ погибли три человека, а бюджету Украины было нанесено около 18 млн гривен убытков.
Отмечается, что в октябре 2015 подозреваемые нарушили нормы по размещению полевых артиллерийских складов, разместив один из них вблизи населенного пункта Сватово. В то время на его пределах хранилось около 3000 тонн боеприпасов. Кроме этого, командиры проигнорировали предписания по нормам размещения боевых единиц и не провели специальных инженерных работ, которые моли бы предотвратить трагедию.
В случае доказательства вины, военным грозит до 7 лет лишения свободы.
Также правоохранители сообщили, что причин пожара и взрывов боеприпасов на складе пока не установлено.
Напомним, что осенью 2015 года на территории арсенала вблизи города Сватово, что на Луганщине произошел взрыв боеприпасов.
По официальной информации, в результате взрывов пострадали 54 человека, трое из которых погибли.
Тогдашний министр обороны Степан Полторак обвинил в трагедии бывшего заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Хижого и провел чистку среди офицерского состава армии.
Также "Комментарии" собрали всю актуальную информацию и проанализировали кому могли быть выгодны взрывы на военных складах, которые происходили в Украине в 2015-2017 годах.
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