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Взрыв и пожар в Белгородской области: стали известны подробности инцидента

В Белгородской области взорвалась база минобороны РФ

1 мая 2022, 17:17 comments1729
Автор:

Козлова Альбіна
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В воскресенье, 1 мая, днем в соцсетях жители пограничной Белгородской области россии сообщили о звуках взрывов и столбах дыма в пригородной зоне областного населенного пункта. Об этом пишет Украинская правда.

Взрыв и пожар в Белгородской области: стали известны подробности инцидента

Фото Телеграм

Как известно из информационного сообщения главы области Вячеслава Гладкова, пожар охватил военный объект минобороны россии. Чиновник уточнил, что этот объект находится на границе Борисовского и Белгородского районов. По его данным, пострадал один человек среди местных жителей. Пострадавшему уже оказывают медицинскую помощь, у него вроде бы легкое ранение. На месте работают оперативные службы и пожарные, отметил российский чиновник. Гладков заявил, что информация о разрушении будет обнародована позже.

ОБНОВЛЕНО

По информации чиновника, рядом с местом взрыва от взрывной волны повреждены семь домов, зафиксирована разная степень разрушений. Пожар локализован, спасатели приступают к ликвидации последствий. Местные власти обещают быстро восстановить поврежденное жилье.

Ранее мы сообщали, что жители приграничной с Украиной российской Белгородской области начали жаловаться в соцсети, что в области очень неспокойно, растут панические настроения. В частности, в самом Белгороде горожане слышали серию "звуков взрывов" неустановленного происхождения, а перед этим выкладывали в соцсеть видео, как над городом кружили российские вертолеты.

Также мы писали, что в Мариуполе катастрофическая ситуация с санитарией. Жителям Мариуполя, которые находятся на территории города и не могут эвакуироваться из-за того, что оккупанты не прекращают огонь и не открывают гуманитарных коридоров, грозит еще одна смертельная опасность. Болезни угрожают около 100 тысяч мариупольцев, подчеркнул чиновник. Поэтому он подчеркнул, что необходима полная и немедленная эвакуация украинцев из города.


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