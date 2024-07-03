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Выплаты украинцам ко Дню Независимости: как оформить помощь

Ко Дню Независимости определенные категории украинцев смогут получить единовременное пособие

3 июля 2024, 11:22
Автор:
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Черновалова Кристина
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Ко Дню Независимости Украины, некоторые категории граждан Украины смогут рассчитывать на разовую денежную помощь. Сумма выплат варьируется от 450 до 3100 гривен в зависимости от категории льготников.

Выплаты украинцам ко Дню Независимости: как оформить помощь

Выплаты украинцам ко Дню Независимости: как оформить помощь

Как сообщают “Комментарии” со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), получить помощь могут пенсионеры, ветераны, лица с инвалидностью, а также члены семей погибших защитников страны. Заявления на получение денежных средств принимаются до 1 августа, но срок может быть продлен до 1 октября 2024 года для тех, кто не успеет подать документы вовремя.

Механизм выплаты и условия

Для пенсионеров, имеющих право на выплату, денежная помощь будет автоматически начислена вместе с пенсией в августе, без необходимости дополнительного обращения. Ветераны войны, не являющиеся пенсионерами, получат средства на небюджетные счета воинских частей или организаций по месту службы или работы на основании поданных заявлений.

Те, кто не является пенсионером и не проходит службу, должны подать заявление в ПФУ для получения помощи. Выплата будет произведена по месту жительства на текущий счет в уполномоченном банке.

Суммы выплат

- Лица с инвалидностью в результате войны, а также бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания могут рассчитывать на выплаты от 2700 до 3100 гривен.

- Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства предусмотрены выплаты в размере 1000 гривен.

- Члены семей погибших ветеранов войны и защитников Украины, а также вдовы и вдовцы лиц с инвалидностью в результате войны, не вступившие в новый брак, получат 650 гривен.

- Участникам войны, бывшим узникам и лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, а также детям партизан и подпольщиков предусмотрена помощь в размере 450 гривен.



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Источник: https://www.pfu.gov.ua/2165778-groshovi-vyplaty-do-dnya-nezalezhnosti-ukrayiny-u-2024-rotsi/
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