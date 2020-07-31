Выигрыш от «Пошторг»: миф или реальность?

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История знает много случаев,
когда украинцев обманывали мошенники. Сегодня непросто мотивировать людей принимать в
почему-то участие, например, в маркетинговых акциях. Все больше людей обращаются
аккуратно, не хотят рисковать. Возможно, это хорошо, но так украинцы теряют
шанс выиграть настоящие деньги.
Мы
обратились к компании "Пошторг" и ее акций. Реально ли в них выиграть, или это
очередной миф? Расскажем о победителе очередной акции, а какой из этого делать
вывод - решать вам.
30
июня 2020 года "Пошторг" в присутствии нотариуса и независимой комиссии
определил, кто получит денежный приз. Аппетитная сумма отправилась на счет
жительницы города Татарбунары (Одесская область) Никитиной Людмилы Викторовны. Представители "Пошторга"
побывали у женщины в гостях, чтобы лично поздравить, вручить сертификат и
подписать документы для получения денег.
"Не
бойтесь, верьте в то, что вы сможете победить, что все по-настоящему. Люди здесь
честные, я сама в этом убедилась!" - прокомментировала Людмила Викторовна под
время вручения приза.
Что
же это за акции такие? Не могут же украинцам просто так раздавать деньги? Все
зависит от компании. Например, "Пошторг" в течение 10 лет торгует товарами
через каталоги: бытовая химия, лечебно-профилактические средства, косметика для ухода за собой. Чтобы как можно больше людей узнали о товарах "Пошторга",
компания устраивает маркетинговые акции ежеквартально. Люди просто покупают то, что им
нужно, автоматически становясь претендентами на выигрыш.
Компанию
часто обвиняют в мошенничестве. За 10 лет "Пошторг" не раз хотели разоблачить.
Попытки провалились, ведь победитель определяется случайно с помощью
лототрона. На сайте организатора любой желающий может проверить имена, фото
и видео с победителями акций.
"Много
кто считает наши акции мифом. Авантюры так напугали людей в свое время, что теперь
нам приходится убеждать клиентов взять деньги", - рассказал представитель "Пошторг".
Что
заставляет людей говорить "нет" реальным шансам на победу? В компании "Пошторг"
назвали две основные причины:
•
Когда-то человеку пообещали большие деньги в розыгрыше. Компания оказалась
мошеннической, и теперь трудно верить в удачу.
•
Человек нашел честного организатора, но просто не выиграла. За невыполненное
желание она злится и считает все компании аферистами.
"Пошторг"
напоминает: в одной акции может победить только один человек, такие правила. А
честность организатора всегда видно по тому, скрывает ли он своих победителей.
Кстати, о победе Никитиной Людмилы Викторовны вы можете узнать на сайте
"Пошторг".
Теперь вы знаете больше о честные акции в Украине. Или верить истории победительницы - решать вам. Но перед принятием решения посмотрите видео вручения приза Людмиле Викторовной.
Ранее "Комментарии" узнали у президента "М.С.Л." Георгия Ложенко, как сейчас функционирует игорный бизнес в Украине.
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