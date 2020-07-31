Выигрыш от «Пошторг»: миф или реальность?

История знает много случаев, когда украинцев обманывали мошенники. Сегодня непросто мотивировать людей принимать в почему-то участие, например, в маркетинговых акциях. Все больше людей обращаются аккуратно, не хотят рисковать. Возможно, это хорошо, но так украинцы теряют шанс выиграть настоящие деньги.

Мы обратились к компании "Пошторг" и ее акций. Реально ли в них выиграть, или это очередной миф? Расскажем о победителе очередной акции, а какой из этого делать вывод - решать вам.

30 июня 2020 года "Пошторг" в присутствии нотариуса и независимой комиссии определил, кто получит денежный приз. Аппетитная сумма отправилась на счет жительницы города Татарбунары (Одесская область) Никитиной Людмилы Викторовны. Представители "Пошторга" побывали у женщины в гостях, чтобы лично поздравить, вручить сертификат и подписать документы для получения денег.

"Не бойтесь, верьте в то, что вы сможете победить, что все по-настоящему. Люди здесь честные, я сама в этом убедилась!" - прокомментировала Людмила Викторовна под время вручения приза.

Что же это за акции такие? Не могут же украинцам просто так раздавать деньги? Все зависит от компании. Например, "Пошторг" в течение 10 лет торгует товарами через каталоги: бытовая химия, лечебно-профилактические средства, косметика для ухода за собой. Чтобы как можно больше людей узнали о товарах "Пошторга", компания устраивает маркетинговые акции ежеквартально. Люди просто покупают то, что им нужно, автоматически становясь претендентами на выигрыш.

Компанию часто обвиняют в мошенничестве. За 10 лет "Пошторг" не раз хотели разоблачить. Попытки провалились, ведь победитель определяется случайно с помощью лототрона. На сайте организатора любой желающий может проверить имена, фото и видео с победителями акций.

"Много кто считает наши акции мифом. Авантюры так напугали людей в свое время, что теперь нам приходится убеждать клиентов взять деньги", - рассказал представитель "Пошторг".

Что заставляет людей говорить "нет" реальным шансам на победу? В компании "Пошторг" назвали две основные причины:

• Когда-то человеку пообещали большие деньги в розыгрыше. Компания оказалась мошеннической, и теперь трудно верить в удачу.

• Человек нашел честного организатора, но просто не выиграла. За невыполненное желание она злится и считает все компании аферистами.

"Пошторг" напоминает: в одной акции может победить только один человек, такие правила. А честность организатора всегда видно по тому, скрывает ли он своих победителей. Кстати, о победе Никитиной Людмилы Викторовны вы можете узнать на сайте "Пошторг".

Теперь вы знаете больше о честные акции в Украине. Или верить истории победительницы - решать вам. Но перед принятием решения посмотрите видео вручения приза Людмиле Викторовной.





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