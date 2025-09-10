Выезд за границу молодежи 18-22 лет: какая катастрофа может ждать Украину и ее экономику

Молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины. Студенты украинских вузов все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность уехать за границу, пишет издание “Судебно-юридическая газета”. Эта тенденция стала заметна после принятия Кабмином соответствующего разрешения. Почему из-за решения дать "зеленый свет" на выезд молодежи за границу у Украины могут быть большие проблемы с демографией? Как отобразится это решение на экономике страны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Все поколения украинцев должны вносить свой вклад в победу

Заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН заявил, что решение о разрешении мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу может в самом деле негативно сказаться на демографической ситуации в Украине.

"Это довольно плохое решение, как с точки зрения демографии, так и в общественно-политическом плане. Все обоснования, которые я слышал, не воспринимаю как серьезные. И зачем это было сделано, мне оценить трудно", — сказал Александр Гладун.

Эксперт пояснил, что, уехав за границу эти ребята вряд ли когда-то будут возвращаться в Украину. Даже, если они будут стоять на учете ТЦК, как этого требует законодательство, ведь те, кто остается за рубежом, не будут учитывать правовые последствия в Украине.

По его мнению, все поколения украинцев должны вносить свой вклад в победу. И нельзя выделять отдельные возрастные категории. Он добавил, что если существует желание сохранить молодежь этого возраста, которая была рождена во время особенно сильного демографического кризиса, для будущего Украины, то их можно задействовать во вспомогательных работах, не посылая непосредственно на линию фронта.

"Это был бы определенный вклад молодежи в общую победу, а так получается, что часть людей должна быть на фронте, а часть вообще не вовлечена в это. Как по мне, это не очень правильно", — считает эксперт.

Даже в случае массового выезда молодежи из страны ощутимый удар по экономике не ожидается

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в интервью для "ICTV" пояснил, что в Украине проживает приблизительно 700 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет, большинство из них студенты. На рынке труда реально задействовано только 200-300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2-3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимый удар по экономике не ожидается.

Эксперт говорит, что основной риск состоит в том, что выезд неквалифицированных или малоквалифицированных работников ударит по отраслям, где молодежь обычно подрабатывала: розничная торговля; строительство; логистика; производство на простых специальностях. Более всего это касается компаний, где зарплаты составляют около 15 000 грн. Сотрудники с доходами 35 000-55 000 грн в большинстве своем остаются работать в Украине.

