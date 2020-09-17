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Выдача «пакета малыша» в роддомах может возобновиться

316 депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале одобрили решение

сегодня, 16:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Есть основания предполагать, что выдача "Беби-боксов" в роддомах страны возобновится. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Выдача «пакета малыша» в роддомах может возобновиться

Фото из открытых источников

Верховная Рада практически единогласно одобрила законопроект в первом чтении во время сегодняшнего заседания - 316 депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале одобрили это решение. 

В "Слуге народа" возобновление выдачи наборов для новорожденных пояснили тем, что монетизация себя не оправдала, ведь для оформления пособия вместо "беби-бокса" нужно собрать уйму справок, оформить карту для выплат в условиях карантина, а потом еще найти магазин, в котором можно отоварить эти средства.

"К тому же стоимость товаров из пакета обойдется дороже на 50-200%", - говорят в партии.

Напомним: первые выдачи "пакетов малыша" состоялись осенью 2018 года, анонсировал их экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Однако, в скором времени выдача вещей первой необходимости для младенцев стала задерживаться на месяцы. Новый состав Кабмина предложил выдавать деньги вместо "беби-бокса", но вскоре от этой идеи решили отказаться. Об этом просили даже в ЮНИСЕФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Минфин направил Кабмину проект госбюджета-2021.



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