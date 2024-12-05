Выбрали цвет года: этот оттенок Pantone еще никогда не попадал в тренды.

Институт цвета Pantone, ежегодно определяющий главный цвет, объявил, что в 2025-м миром трендов будет править Mocha Mousse — утонченный оттенок шоколадного мусса. Это решение стало настоящей сенсацией, ведь впервые за 25 лет главным цветом избрали коричневый тон. Новый оттенок символизирует тепло, уют и наслаждение маленькими радостями жизни.

Pantone назвал главный цвет 2025 года: Mocha Mousse

По пути к выбору Pantone провел консультации с ведущими дизайнерами и стилистами. Цвет Pantone 17-1230 описывают как "мягкий коричневый с элегантными, землистыми нотками". Литрис Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, подчеркивает, что Mocha Mousse создает ощущение гармонии и глубины, идеально подходящих для современного мира.

Лори Прессман, вице-президент Pantone, отметила, что выбор этого цвета частично вдохновлен "культурой маленьких угощений". Все больше людей обретают радость в простых вещах — чашке кофе, кусочке шоколада или коротком моменте релакса посреди дня.

"Этот цвет – это как приглашение погрузиться в ложку шоколадного мусса", – объясняет она.

Выбор коричневого оттенка не случаен. В прошлом году этот цвет активно использовался в мире моды и дизайна интерьеров. Mocha Mousse продолжает эту тенденцию, но предлагает более мягкий и доступный вариант, по сравнению с насыщенными глубокими коричневыми тонами. В зависимости от освещения и текстуры этот оттенок может выглядеть как теплый с розовыми нотками или более насыщенный и землистый.

В прошлом году Pantone выбрал Peach Fuzz — нежный персиковый тон, символизировавший покой и единение. Mocha Mousse – это продолжение этой идеи, но с новым фокусом на тепло, наслаждение и чувство гармонии.

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