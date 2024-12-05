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Выбрали цвет года: этот оттенок Pantone еще никогда не попадал в тренды.

По словам Ванессы Фридман, это исторический момент для Pantone, поскольку раньше коричневый цвет не выбирался для цвета рока.

5 декабря 2024, 17:26
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Черновалова Кристина

Институт цвета Pantone, ежегодно определяющий главный цвет, объявил, что в 2025-м миром трендов будет править Mocha Mousse — утонченный оттенок шоколадного мусса. Это решение стало настоящей сенсацией, ведь впервые за 25 лет главным цветом избрали коричневый тон. Новый оттенок символизирует тепло, уют и наслаждение маленькими радостями жизни.

Выбрали цвет года: этот оттенок Pantone еще никогда не попадал в тренды.

Pantone назвал главный цвет 2025 года: Mocha Mousse

По пути к выбору Pantone провел консультации с ведущими дизайнерами и стилистами. Цвет Pantone 17-1230 описывают как "мягкий коричневый с элегантными, землистыми нотками". Литрис Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, подчеркивает, что Mocha Mousse создает ощущение гармонии и глубины, идеально подходящих для современного мира.

Лори Прессман, вице-президент Pantone, отметила, что выбор этого цвета частично вдохновлен "культурой маленьких угощений". Все больше людей обретают радость в простых вещах — чашке кофе, кусочке шоколада или коротком моменте релакса посреди дня.

"Этот цвет – это как приглашение погрузиться в ложку шоколадного мусса", – объясняет она.

Выбор коричневого оттенка не случаен. В прошлом году этот цвет активно использовался в мире моды и дизайна интерьеров. Mocha Mousse продолжает эту тенденцию, но предлагает более мягкий и доступный вариант, по сравнению с насыщенными глубокими коричневыми тонами. В зависимости от освещения и текстуры этот оттенок может выглядеть как теплый с розовыми нотками или более насыщенный и землистый.

В прошлом году Pantone выбрал Peach Fuzz — нежный персиковый тон, символизировавший покой и единение. Mocha Mousse – это продолжение этой идеи, но с новым фокусом на тепло, наслаждение и чувство гармонии.

Ранее "Комментарии" писали, что этой осенью мир моды захватила новая палитра: насыщенный и глубокий сливовый цвет, единогласно провозглашенный главным трендом сезона. На модных подиумах ведущие дизайнеры представили разнообразные образы, исполненные в этом волшебном оттенке, идеально подходящем для прохладных осенних дней, подчеркивая стиль и индивидуальность каждой женщины.



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