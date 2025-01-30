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Выборы во время войны в Украине: президент ПАСЕ высказался об их целесообразности

В марте 2024 г. только 22% респондентов в Украине поддержали идею проведения общенациональных выборов до завершения войны.

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

Вопрос проведения выборов в Украине можно рассматривать с двух точек зрения: с одной стороны, это вопрос функционирования государственных органов власти во время войны, с другой — историческая перспектива. Об этом рассказал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорас Русопулос в интервью РБК-Украина.

Выборы во время войны в Украине: президент ПАСЕ высказался об их целесообразности

Теодорас Русопулос . Фото: УНН

"С моей точки зрения, я считаю, что не следует вмешиваться во внутренние политические процессы Украины. Несмотря на войну, в Украине продолжается политическая жизнь, парламент работает стабильно, и заседания проходят без проблем, а депутаты из разных партий активно участвуют в работе нашей Ассамблеи", — отметил он во время сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Вторая точка зрения, по мнению Русопулоса, основывается на историческом контексте.

"Не помню, чтобы во время Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль возглавлял Великобританию, проводились выборы. И это действительно так", — подчеркнул он.

Русопулос также подчеркнул, что Верховная Рада продолжает свою работу и депутаты от всех партий принимают участие в сессиях ПАСЕ. Кроме того, ни один оппозиционный депутат не затрагивал вопрос проведения выборов в Украине.

"Легко разрушать, но гораздо сложнее восстанавливать. Мы пытаемся параллельно с мирным процессом, поддерживаемым украинским народом, найти возможные решения", — добавил он.

Он также сообщил, что несколько месяцев назад в Германии прошла важная международная встреча, посвященная восстановлению Украины.

"Я настроен оптимистично и уверен, что после завершения войны процесс восстановления страны начнется быстро", — резюмировал Русопулос.

Согласно опросам, большинство украинцев выступают против проведения выборов во время войны. Так, в марте 2024 только 22% респондентов поддержали идею проведения общенациональных выборов до завершения войны.

"Комментарии" уже писали, что традиционная система голосования на бумажных бюллетенях наиболее надежна , поскольку защищена от внешних воздействий и манипуляций с результатами. Ввод электронного голосования может привести к серьезным проблемам. Об этом в интервью для издания "Главред" заявил Алексей Кошель, политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-pare-teodoros-rusopulos-tramp-mozhe-1738159441.html
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