Выборы в США: в сторону Трампа поступили угрозы

Власти Пенсильвании настроены решительно сопротивляться намерению избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа добиться через суд приостановки подсчета голосов на выборах в этом американском штате. Об этом губернатор Том Вулф заявил в среду на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

"Штаб Трампа сегодня утром предъявил иск с целью приостановить обработку бюллетеней в Пенсильвании. Это неправильно, так как идет вразрез с основными принципами демократии", — отметил он, назвав иск посягательством на право волеизъявления американских избирателей. "Сотрудники избиркомов на уровне штата и на местном уровне должны исполнять свои обязанности, не опасаясь запугивания и нападок. Мы будем противостоять любой попытке лишить прав наших избирателей", — добавил Вулф.

Он пообещал "отчаянно биться" за права всех жителей штата. "В Пенсильвании каждый голос имеет значение", — резюмировал губернатор.

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп в ярости от результатов написал скандальный твит.

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