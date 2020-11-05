Выборы в США: в сторону Трампа поступили угрозы

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Владимир Лавский
Власти Пенсильвании настроены решительно сопротивляться намерению избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа добиться через суд приостановки подсчета голосов на выборах в этом американском штате. Об этом губернатор Том Вулф заявил в среду на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
Он пообещал "отчаянно биться" за права всех жителей штата. "В Пенсильвании каждый голос имеет значение", — резюмировал губернатор.
Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп в ярости от результатов написал скандальный твит.
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