Подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко якобы признался в том, что действительно убил жертву из-за личной неприязни, а денег за это он не получал. Такая аудиозапись была заслушана во время заседания суда сегодня, 22 августа, передает "Украинская правда".

Вячеслав Зинченко признался сокамернику, что убил Ирину Фарион: что заявил в суде

Однако в свое оправдание Зинченко сказал, что признался в убийстве под давлением якобы, чтобы от него просто отстали.

Прокурор зачитал из протокола текст разговора неизвестного — сокамерника и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском. Сокамерник обращается к Вячеславу Зинченко:

- Малой, ты скажи, ты что-то получил из этого?

– Нет.

— Да, а на *** ты сидишь, на *** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну, сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?

— На почве личной неприязни.

— На почве личной неприязни? Да ну на *** б****. — Насколько же надо быть... Ты ведь даже с ней не был знаком.

– Ну да.

— Ну, какая может быть личная неприязнь? Имеешь ли ты в виду неприязнь, что она так выступала, что такая точка зрения у нее была или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?

— Именно к ней плохо относился.

– А почему? Что она тебе плохого сделала?

– Она выражалась плохо.

— Высказывалось плохо о ком, что?

- В мой адрес.

- В твой адрес?

— Не конкретно в мой.

– А в чей?

- Русскоязычных.

— А кто тебе вообще дал право забирать у кого жизнь? Если так разобраться, ты мог облить ее зеленкой, не знаю, облить бензином, сломать руку, ногу, но не забирать жизнь, понимаешь?

- Ага.

После этого Зинченко отметил, что отрицает это признание, а сделал его под психологическим давлением.

"Этот доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отстали, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отстали и не давили", — сказал Зинченко.

Далее должны были перейти к допросу потерпевших. Сторона защиты попросила дополнительное время, чтобы подготовиться к допросу. Коллегия судей назначила перерыв в судебном заседании. Следующие заседания пройдут 2 и 3 сентября в 10:30.

Дочь Фарион София Особа также прокомментировала нынешнее заседание:

"Сегодняшнее судебное заседание было довольно интересным. Мы увидели разговоры Зинченко с сокамерниками, где он признался, что он убил Ирину Фарион. Вот и все, что нужно было доказать. Она, по его мнению и в его заметках, как он говорил, раскалывала общество на русскоязычных и украиноязычных, он четко сказал, что она унижала русскоязычных и за это он ее убил. И за это ни копейки он не получил. Это была просто неприязнь. Но я хочу сказать, что никто не имеет права забирать человеческую жизнь. Убийцы должны сидеть за решеткой пожизненно", — подчеркнула она.

