«Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?» - самые яркие цитаты с пресс-конференции Путина

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Дмитрий Симоненко
Сегодня состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, где главе российского государства было задано много вопросов, в том числе и по Донбассу. Но отвлечемся от политики, портал "Комментарии" публикует наиболее яркие цитаты Владимира Владимировича.
"Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?" (о расширении НАТО на восток);
"По сравнению с вами — да, мы белые и пушистые" (на вопрос журналиста ВВС об отношениях России и Запада);
"Хочется сказать словами кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно"" (о договоре СНВ-III);
"Он хвостом не виляет" (про Эрдогана);
"Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Если б хотели, довели бы до конца..." (о Навальном);
"Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований" (о том, что Россия слезает с нефтегазовой иглы);
"Прочитать этот материал невозможно. Я его так полистал, конечно, но там такая компиляция — всё навалено в одну кучу, что я так до конца и не дочитал" (о журналистских "расследованиях" на тему личной жизни президента и жизни его семьи);
"Погода есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни" (про 2020 год);
"А вы смотрели это видео? Я, например, не смотрел" (о скандальной истории с Дзюбой);
"Обо мне тоже всякую фигню пишут, но что теперь сделать?" (о травле журналиста);
"Я для себя ещё не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году"
Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент России объяснил, почему Германии выгоден проект "Северный поток — 2"
Кроме того, порталу стало известно о том, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.
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