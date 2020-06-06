«Вы обалдели, офицеры с погонами?»: Аваков о банде полицейских в Павлограде (ВИДЕО)

В Павлоградском отделе полиции, Днепропетровская область, где 5 июня задержали банду полицейских, внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Об этом сообщили в МВД Украины.

После выявления факта сотрудничества правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками МВД начинает тотальную отработку региона.

"Вы там обалдели, офицеры с погонами? Общаться с этими негодяями, которые торгуют наркотиками в школах и подворотнях, - заявил глава МВД Арсен Аваков. - Я хочу, чтобы каждый из вас знал, я буду защищать каждого достойного офицера, а с подлецами разговор будет коротким. Жду совести от вас".

Сообщается, что временным руководителем отдела назначен начальник департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартыщук. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию. При этом, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Кроме того, усилят суточные наряды и оперативные подразделения, патрулирование, развернут дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия по незаконной поставке оружия и боеприпасов, наркопреступности.

Аваков добавил, что следует прекратить сращивание полицейских, наркоторговцев и других преступников. По его словам, "болото, при котором ничего нельзя решить, здесь не может продолжаться".

Напомним, в Днепропетровской области полицейские, повышая показатели работы, в обмен на деньги и наркотики заставляли граждан совершать преступления. Были задержаны 7 участников банды полицейских – начальник и заместитель Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, начальник сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работника.

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