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Введенного военного положения не простили: в Южной Кореи приняли радикальное решение

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля. Теперь у Конституционного суда есть 180 дней для принятия окончательного решения

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей

В Южной Корее объявили импичмент президенту Юн Сок Елю 14 декабря. Это стало следствием политического кризиса после введенного военного положения 3 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yonhap".

Введенного военного положения не простили: в Южной Кореи приняли радикальное решение

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото из открытых источников

Издание отмечает, 14 декабря Национальная ассамблея проголосовала за импичмент президента Юн Сок Еля из-за его неудачного введения военного положения.

Объявление импичмента президенту Юн Сок Йолю 14 декабря поддержали 204 депутата, 85 выступили против, а 3 – воздержались. Окончательно решение об импичменте должен утвердить Конституционный суд страны.

Президент Южной Кореи подозревается в государственной измене после того, как он объявил в стране военное положение.

Известно, что в Южной Корее уже отстраняли президента от должности в порядке импичмента. Речь идет о Пак Кин Хэ, которую в 2017 году отстранили на фоне коррупционного скандала с участием ее подруги.

Ранее "Комментарии" писали – президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел в стране военное положение, объяснив это желанием "защиты конституционного порядка страны" и борьбы с оппозицией, которая "отстаивает северокорейские интересы и мешает работе правительства".

Военные оцепили здание парламента, однако оппозиционные депутаты прорвались внутрь и проголосовали за отмену военного положения. В результате президент и кабинет министров упразднили указ.

В итоге президент Юн Сок Йоль подвергся все большим нападкам со стороны главной оппозиционной партии, которые ему угрожали импичментом или обвинениями в государственной измене после его кратковременной попытки ввести военное положение.




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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20241213009553315?section=national/politics
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