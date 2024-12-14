Введенного военного положения не простили: в Южной Кореи приняли радикальное решение

В Южной Корее объявили импичмент президенту Юн Сок Елю 14 декабря. Это стало следствием политического кризиса после введенного военного положения 3 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yonhap".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото из открытых источников

Издание отмечает, 14 декабря Национальная ассамблея проголосовала за импичмент президента Юн Сок Еля из-за его неудачного введения военного положения.

Объявление импичмента президенту Юн Сок Йолю 14 декабря поддержали 204 депутата, 85 выступили против, а 3 – воздержались. Окончательно решение об импичменте должен утвердить Конституционный суд страны.

Президент Южной Кореи подозревается в государственной измене после того, как он объявил в стране военное положение.

Известно, что в Южной Корее уже отстраняли президента от должности в порядке импичмента. Речь идет о Пак Кин Хэ, которую в 2017 году отстранили на фоне коррупционного скандала с участием ее подруги.

Ранее "Комментарии" писали – президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел в стране военное положение, объяснив это желанием "защиты конституционного порядка страны" и борьбы с оппозицией, которая "отстаивает северокорейские интересы и мешает работе правительства".

Военные оцепили здание парламента, однако оппозиционные депутаты прорвались внутрь и проголосовали за отмену военного положения. В результате президент и кабинет министров упразднили указ.

В итоге президент Юн Сок Йоль подвергся все большим нападкам со стороны главной оппозиционной партии, которые ему угрожали импичментом или обвинениями в государственной измене после его кратковременной попытки ввести военное положение.



