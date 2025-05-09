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Вучич не перестает удивлять: что заявил о «братской встрече» в РФ

Вучич похвастался, что имел "братскую встречу" с Фицо в Москве

сегодня, 09:51
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Кравцев Сергей

Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве вечером 8 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом сербский лидер сам написал в Instagram.

Вучич не перестает удивлять: что заявил о «братской встрече» в РФ

Роберт Фицо и Александар Вучич. Фото: из открытых источников

"Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки, братья навсегда!", – отметил президент Сербии.

Он также опубликовал видео, на котором он жмет руку Роберту Фицо.

Стоит отметить, два европейских лидера прибыли в столицу России на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Вечером 8 мая глава РФ Владимир Путин принял лидеров, прибывших на празднование 9 мая в Москву, на ужин. Вучич после ужина рассказал, что имел много "сердечных встреч" с лидерами, с которыми не имеет возможности часто общаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александар Вучич, с поездкой которого в Москву разыгралась целая эпопея, таки добрался в российскую столицу, куда он прибыл по приглашению российского диктатора Владимира Путина и будет принимать участие в параде 9 мая. Вучич записал видеообращение на Красной площади.

В своей речи сербский лидер прокомментировал призыв европейского блока к лидерам стран ЕС воздержаться от визита в страну-агрессора в РФ, которая продолжает захватническую войну против Украины. 

Вучич в этом контексте в разговоре с представителями сербского телевидения заявил, что не беспокоится о том, что "кто-то другой в мире подумает или скажет" относительно его визита в Москву. Также президент Сербии рассказал, что его не пугает возможное "наказание" со стороны ЕС из-за игнорирования соответствующего призыва.




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Источник: https://www.instagram.com/p/DJZ74yNM1SL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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