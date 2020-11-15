Второй тур местных выборов в Украине: что нужно знать

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Светлана Шкурупий
Несмотря на карантинные ограничения, в семи городах Украины стартовал второй тур местных выборов. В 8.00 избирательные участки начали свою работу.
фото из открытых источников
Итак, сегодня мэров выбирают жители Одессы, Сум, Херсона, Луцка, а также Краматорска (Донецкая область), Каменец-Подольска(Хмельницкая область) и Украинки (Киевская область).
Во втором туре участвуют два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов от избирателей по итогам первого тура. Для голосования выдается один бюллетень с фамилиями двух кандидатов. Человеку нужно поставить галочку или "+" напротив кандидата, которого он поддерживает на выборах.
Для того, чтобы проголосовать за кандидата, человеку нужно прийти на избирательный участок с паспортом и защитной маской.
К слову, по состоянию на 9.00 гражданская организация ОПОРА зафиксировала уже первые нарушения на выборах. Инциденты произошли в Луцке и Украинке.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие политические силы получили большинство в городских и областных советах Украины на местных выборах.
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