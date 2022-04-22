ВСУ отбили оккупантов от границ Рубежного и Попасной: что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о состоянии дел на линии фронта, которая пролегает по территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают представители Генштаба ВСУ в социальных сетях.

ВСУ нанесли удар оккупантам (фото из открытых источников)

В обнародованной информации отмечено, что захватчики в течение суток вели штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепив свои подразделения в Лозовом. Агрессоры уже укрепили занятые ранее территории в районе населенных пунктов Зеленая Долина и Кременная. Там российские военные подразделения перегруппировываются и намерены осуществить подготовку к дальнейшим наступлениям.

"Безуспешно агрессор пытается закрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет", – говорится в сообщении.

Важно, что наши защитники отразили оккупантов от границ Рубежного и Попасной.

Но при этом враги закрепились в населенном пункте Степной. Они продвинулись вплоть до центральной части этого селения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП кафиров. Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Сообщается, что Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты вместе с воинами ССО ВСУ уничтожили бронетехнику противника. Уничтожили с ПТРК "Джавелин" танк Т-72 и БМП. Однако этого им было мало, и они уничтожили еще склад с боеприпасами. Также было опубликовано видео с места происшествия.

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