ВСУ, ГСЧС или церковь: кому доверяет большинство украинцев

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 91,5% опрошенных), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (83%), волонтерским организациям (80%), добровольческим отрядам (79,5%), Национальной гвардии Украины (74%), Государственной пограничной службе (70%), Службе безопасности Украины (64%), Министерству обороны Украины (63%), Церкви (62,5%), общественным организациям (59%). Таковы результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 50% и 39%), Национальной полиции Украины (соответственно 50% и 41%), Президенту Украины (соответственно 48,5% и 44,5%), к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (Омбудсмена) (соответственно 42% и 34%).

К главе города (поселка, села) (соответственно 47% и 45%) и совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 45% и 46%) доверие и недоверие выражается примерно в равной степени.

Большинство респондентов выражают недоверие Верховной Раде Украины (не доверяют ей 78,5%), государственному аппарату (чиновникам) (77%), политическим партиям (73,5%), Правительству Украины (72,5%), судам (судебной системе в целом) (70%), Прокуратуре (63%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (58%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (58%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (57%), коммерческим банкам (55%), Государственному бюро расследований (53%), Бюро экономической безопасности Украины (51%).

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, СМИ Украины (не доверяют им 48%, доверяют 45% опрошенных), профсоюзам (соответственно 46% и 26%).

Несмотря на то, что политическим партиям доверяют только 15% респондентов, отвечая на вопрос, видят ли они среди существующих политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, утвердительный ответ дают несколько больше респондентов (27%). Однако это заметно меньше, чем в июле 2023 г. (38,5%). Негативный ответ давали соответственно 54% и 41%.

Политическая сила, которой можно доверить власть в послевоенный период, чаще всего, по мнению граждан, может появиться из военных (так считают 47% опрошенных). 24% респондентов придерживаются мнения, что она может появиться из волонтерской среды, 21% — из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 19% — из организаций гражданского общества, 17% — из уже существующих политических партий, 9% — из бизнес-среды.

Считается, что такая политическая сила может появиться из среды военных, 52% жителей Западного и Центрального регионов, 36% — Южного и 35% — Восточного региона.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.