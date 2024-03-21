Министерство образования и науки Украины объявило об обновлении условий поступления в высшие учебные заведения на 2024 год, что повлияет на будущих студентов по всей стране. Эти изменения введены с целью улучшения качества образования и обеспечения равного доступа для всех абитуриентов.

Вступительная кампания 2024 года: новые правила приема абитуриентов

Нововведением является отмена программ младшего бакалавра, заставляющая выпускников школ выбирать другие направления для дальнейшего обучения.

Для тех, кто мечтает о творческих профессиях, теперь обязательно станет прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ), который включает четыре предмета: украинский язык, история Украины, математика и один предмет на выбор. Это придаст больше справедливости и объективности в отборе кандидатов.

Также установлен минимальный порог конкурсного балла в 150 баллов для ряда специальностей, в частности в сфере медицины, права и международных отношений, подчеркивая высокие требования к знаниям и умениям будущих студентов.

Внеконкурсное поступление теперь не предусмотрено ни по каким специальностям, включая контрактную форму обучения, которая является частью борьбы с коррупцией в образовательной сфере и имеет целью создать равные условия для всех.

Для выпускников, планирующих продолжить обучение на магистратуре, необходимо сдать Единый государственный квалификационный экзамен, а поступающие из колледжей должны пройти НМТ или предоставить результаты ВНО.

Количество заявлений, которые можно подать на бюджет, ограничено пятью, а на платное обучение – пятнадцатью. Вступительная кампания завершится 31 октября 2024 года, предоставляя достаточно времени для всех процедур.

Эти изменения отражают усилия правительства по повышению уровня образования и обеспечению справедливого доступа к нему для всех категорий абитуриентов. Цели, заложенные в новых правилах, преследуют цель не только повышения качества образовательных услуг, но и гарантирования прозрачности и открытости вступительной кампании, искоренения коррупционных проявлений и обеспечения равных возможностей для каждого кандидата.