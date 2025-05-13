Встретятся ли Зеленский, Путин и Трамп: что известно на данный момент

Президент США Дональд Трамп дал понять, что рассматривает возможность поездки в Турцию в этот четверг, где могут состояться мирные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В воскресенье Владимир Зеленский открыто призвал Владимира Путина прибыть на встречу в Стамбуле, однако Кремль до сих пор не подтвердил свое участие.

"Я думал о перелете. Я не знаю, где буду в четверг", — сказал Трамп в понедельник.

"У меня так много встреч. Думаю, такая возможность существует, если я считаю, что что-то может произойти", — добавил он.

Зеленский в ответ поддержал участие американского политика в переговорах.

"Я открыто выразил свою готовность к встрече. И, конечно, все мы в Украине были бы благодарны, если бы президент Трамп мог быть там с нами на этой встрече в Турции", – заявил украинский лидер.

Несмотря на это, Москва пока не сообщила о планах отправлять делегацию на эти переговоры.

"В общем, мы решительно настроены серьезно искать пути достижения долгосрочного мирного урегулирования. Вот и все", — сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в понедельник.

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