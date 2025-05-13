Встретятся ли Зеленский, Путин и Трамп: что известно на данный момент

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп дал понять, что рассматривает возможность поездки в Турцию в этот четверг, где могут состояться мирные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".
Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
В воскресенье Владимир Зеленский открыто призвал Владимира Путина прибыть на встречу в Стамбуле, однако Кремль до сих пор не подтвердил свое участие.
Зеленский в ответ поддержал участие американского политика в переговорах.
Несмотря на это, Москва пока не сообщила о планах отправлять делегацию на эти переговоры.
Читайте также на портале "Комментарии" — по итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон опубликовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Как передает портал "Комментарии", сообщение обнародовало британское правительство.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Европе намекнули, что уже боятся мира в Украине.
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