logo

BTC/USD

102356.31

ETH/USD

2448.34

LTC/USD

102.67

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Встретятся ли Зеленский, Путин и Трамп: что известно на данный момент
commentss НОВОСТИ Все новости

Встретятся ли Зеленский, Путин и Трамп: что известно на данный момент

Sky News пишет о том, что Трамп намекает на участие в стамбульской встрече, Путин все еще маневрирует

сегодня, 09:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп дал понять, что рассматривает возможность поездки в Турцию в этот четверг, где могут состояться мирные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Встретятся ли Зеленский, Путин и Трамп: что известно на данный момент

Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В воскресенье Владимир Зеленский открыто призвал Владимира Путина прибыть на встречу в Стамбуле, однако Кремль до сих пор не подтвердил свое участие.

"Я думал о перелете. Я не знаю, где буду в четверг", — сказал Трамп в понедельник.

"У меня так много встреч. Думаю, такая возможность существует, если я считаю, что что-то может произойти", — добавил он.

Зеленский в ответ поддержал участие американского политика в переговорах.

"Я открыто выразил свою готовность к встрече. И, конечно, все мы в Украине были бы благодарны, если бы президент Трамп мог быть там с нами на этой встрече в Турции", – заявил украинский лидер.

Несмотря на это, Москва пока не сообщила о планах отправлять делегацию на эти переговоры.

"В общем, мы решительно настроены серьезно искать пути достижения долгосрочного мирного урегулирования. Вот и все", — сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в понедельник.

Читайте также на портале "Комментарии" — по итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон опубликовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Как передает портал "Комментарии", сообщение обнародовало британское правительство.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европе намекнули, что уже боятся мира в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/trump-thinking-of-going-to-turkey-for-proposed-zelenskyy-putin-talks-as-russia-silent-on-attending-13366932
Теги:

Новости

Все новости