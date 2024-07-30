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Встреча Зеленского и Си Цзиньпина: в МИД ответили, действительно ли работа уже ведется

В МИД Украины заявили, что визит Кулебы в Китай приблизил встречу Зеленского и Си Цзиньпина

сегодня, 15:57
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Кравцев Сергей

Киев не прекращает постоянную работу для встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий. 

Встреча Зеленского и Си Цзиньпина: в МИД ответили, действительно ли работа уже ведется

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин

Спикер рассказал об итогах переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, которые состоялись 24 июля в Гуанчжоу.

По словам дипломата, украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. 

"Мы убеждены, что он (диалог – ред.) продолжит развиваться на разных уровнях. Будут еще и встречи, и разговоры. Так же как с премьером Моди, работа над встречей лидеров Украины и Китая – это постоянная работа, которая ведется. Приблизила ли встреча, переговоры и визит министра Кулебы в Китай потенциальную встречу лидеров Украины и Китая? Бесспорно, приблизила. Но, когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута – пока рановато говорить. Давайте, когда будут какие-то подробности, тогда будем возвращаться к вам с конкретной информацией", — сказал Тихий.

Георгий Тихий также отметил, что в украинском информационном пространстве звучали достаточно ложные моменты от некоторых экспертов относительно визита министра Дмитрия Кулебы в Китай.

Читайте также на портале "Комментарии" — по результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Киев получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы, начавшейся РФ войны против Украины. Такое заявление в интервью ТСН сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.




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