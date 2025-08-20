Встреча в США стала переломной: что об Украине теперь не сможет рассказывать Путин

В сети довольно часто можно встретить мнение о провальном для Украины саммите в Вашингтоне. Однако на самом деле это не так. Среди всех возможных вариантов с данного этапа хода событий могли быть худшие варианты, при которых Украина бы перестала быть субъектом переговорного процесса. А так Украина доказала, что за нее никто не может решать ее судьбу. Такое мнение высказал заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский.

Встреча в Вашингтоне. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что Украине удалось отстоять собственную позицию, избежать принудительного компромисса по включению территориальных вопросов, без которых ранее Россия не хотела проводить какие-либо переговоры.

"Также данная встреча имеет символический аспект. Она, прежде всего, демонстрирует единство позиции США и Украины, которую медийно пытаются уничтожить, нивелировать. Она подчеркивает готовность международных партнеров к общим шагам в сфере безопасности на европейском континенте, в частности, в российско-украинской войне", — отметил собеседник портала "Комментарии".

По словам Владислава Дзивидзинского, кроме того, саммит в Вашингтоне открыл возможность проведения уже трехстороннего саммита при участии Зеленского Трампа и Путина, что указывает на продолжение дипломатической активности со всех сторон, где Украина пытается позиционировать себя, как активного субъекта переговорного процесса.

"В целом, как итог, встреча в Вашингтоне была очень нужна Украине для того, чтобы напомнить о себе, консолидировать международную поддержку, четко отстоять свою позицию по безопасности, продемонстрировать готовность к дальнейшим дипломатическим шагам без потери стратегических интересов. И на данном этапе эти задачи воплощаются. Будем надеяться, что переговоры могут иметь продолжение переговоров. территорий непосредственных двух участников войны Украины и России", – констатировал эксперт.

