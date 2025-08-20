Встреча в США стала переломной: что об Украине теперь не сможет рассказывать Путин

Рубрики
Кравцев Сергей
В сети довольно часто можно встретить мнение о провальном для Украины саммите в Вашингтоне. Однако на самом деле это не так. Среди всех возможных вариантов с данного этапа хода событий могли быть худшие варианты, при которых Украина бы перестала быть субъектом переговорного процесса. А так Украина доказала, что за нее никто не может решать ее судьбу. Такое мнение высказал заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский.
Встреча в Вашингтоне. Фото: из открытых источников
Эксперт подчеркнул, что Украине удалось отстоять собственную позицию, избежать принудительного компромисса по включению территориальных вопросов, без которых ранее Россия не хотела проводить какие-либо переговоры.
По словам Владислава Дзивидзинского, кроме того, саммит в Вашингтоне открыл возможность проведения уже трехстороннего саммита при участии Зеленского Трампа и Путина, что указывает на продолжение дипломатической активности со всех сторон, где Украина пытается позиционировать себя, как активного субъекта переговорного процесса.
