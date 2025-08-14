Встреча Трампа и Путина на Аляске: стал известен самый плохой для Украины сценарий

Рубрики
Поскольку ни Украина, ни Европа не участвуют в переговорах на Аляске, договоренности о территориальных уступках не будут иметь смысла. Просто потому, что выполнять договоренности у России и Украины. Если наше государство отсутствует, то предметом торга могут быть либо уступки России, либо уступки, согласованные с Украиной. Такое мнение высказал политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Политик считает, что самый плохой для нас сценарий – это когда Владимир Путин убедит Дональда Трампа прекратить поддержку Украины. В частности, оружием, оплаченным европейцами, но пока непонятно, что такого ценного может предложить Путин, чтобы Трамп на это согласился. Месяц назад американцы убедили Европу существенно увеличить свои оборонные бюджеты и тратить эти средства на закупку оружия у США. Поэтому непонятно, по какой причине Вашингтон должен отказываться от европейских денег.
Читайте на портале "Комментарии" — 13 августа одновременно состоялись двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Берлине, онлайн-заседание "коалиции решительных" и совместная видеоконференция с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Почему Европа активно включилась в переговорный процесс? Что это может изменить перед саммитом Трампа с Путиным на Аляске? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.