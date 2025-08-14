logo

Встреча Трампа и Путина на Аляске: стал известен самый плохой для Украины сценарий

Путин должен предложить Трампу что-то очень ценное

14 августа 2025, 09:05
Кравцев Сергей

Поскольку ни Украина, ни Европа не участвуют в переговорах на Аляске, договоренности о территориальных уступках не будут иметь смысла. Просто потому, что выполнять договоренности у России и Украины. Если наше государство отсутствует, то предметом торга могут быть либо уступки России, либо уступки, согласованные с Украиной. Такое мнение высказал политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политик считает, что самый плохой для нас сценарий – это когда Владимир Путин убедит Дональда Трампа прекратить поддержку Украины. В частности, оружием, оплаченным европейцами, но пока непонятно, что такого ценного может предложить Путин, чтобы Трамп на это согласился. Месяц назад американцы убедили Европу существенно увеличить свои оборонные бюджеты и тратить эти средства на закупку оружия у США. Поэтому непонятно, по какой причине Вашингтон должен отказываться от европейских денег.

"В течение недели мы слышали многочисленные заявления европейских лидеров. Важно, что они не только поддерживают Украину, но и прямо высказываются в поддержку миротворческой миссии Трампа по прекращению огня. То есть понятно: Европа в любом случае потратит эти деньги на помощь Украине. Зная коммерческий подход Дональда Трампа, очень маловероятно, что он откажется от европейских средств. Иными словами, чтобы заставить Трампа отказаться от поставок оружия Украине, Путин должен предложить ему что-то чрезвычайно ценное", – отметил Николай Княжицкий.

Читайте на портале "Комментарии" — 13 августа одновременно состоялись двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Берлине, онлайн-заседание "коалиции решительных" и совместная видеоконференция с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Почему Европа активно включилась в переговорный процесс? Что это может изменить перед саммитом Трампа с Путиным на Аляске? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




